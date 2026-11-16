안경 바꾸는 수험생들…교사는 "고소 당할까 걱정"

▲ 시험지 위 뿔테 안경 (자료 사진)

"수능 당일 인공지능 안경으로 오해받을 것을 우려해 뿔테 안경을 무테 안경으로 바꾸려고 한다"라는 반응이 나오는 등, 대학수학능력시험을 앞두고 인공지능 기기를 이용한 부정행위 논란으로 수험생과 학부모들의 불안감이 커지고 있습니다.교육부가 부정행위 방지 대책을 내놓았으나 수험생들은 혹시 모를 오해를 피하고자 복장과 안경까지 신경 쓰는 등 예민한 반응을 보입니다.고3 수험생 딸을 둔 50대 김모 씨는 16일 수능 당일 "사소한 일로도 시험 흐름이 깨질 수 있어 감독관의 불필요한 확인을 받지 않고자 증명사진과 최대한 비슷한 모습으로 시험장에 갈 예정이며, 인공지능 기기를 이용한 부정행위 논란으로 모두가 예민해진 상황에서 괜한 오해를 사지 않도록 시험 당일에 단추도 없는 면 티셔츠를 딸에게 입힐 것"이라고 밝혔습니다.이어 "상위권 학생들은 한두 문제 차이로 등급이 갈리고 진학할 대학이 달라진다"라며, "정시를 준비하는 딸도 이번 사태로 극도로 불안해하고 있다"라고 토로했습니다.특히 올해 수능을 치르는 고3 수험생들은 기존 대입 제도가 적용되는 마지막 학년인 만큼 부담이 더욱 큽니다.2028학년도부터는 수능 국어, 수학, 탐구 영역의 선택과목이 폐지되고 통합형 수능이 도입됩니다.고교 내신 역시 2025학년도 신입생부터 기존 9등급제에서 5등급제로 개편됐습니다.올해 수능을 치르는 고3 수험생은 "고3 친구들은 어떻게든 올해 대학에 진학해야 한다는 부담이 큰데 이런 사태까지 벌어져 속상하다"라며, "그렇다고 수능이 연기되면 지금까지 준비해 온 입시 일정이 모두 어그러지기 때문에 연기를 바라는 것도 아니라"라고 전했습니다.이어 "소셜미디어를 최대한 보지 않으려고 하지만 궁금해서 들어가 보면 인공지능 기기가 이미 암암리에 퍼져 있다는 이야기가 나온다"며, "3년 동안 매일 새벽 1시까지 공부하고 집에 돌아오곤 했는데 이런 일이 벌어지니 너무 억울하다"라고 하소연했습니다.교육부가 뒤늦게 대책 마련에 나섰지만, 부정행위를 제대로 적발할 수 있을지에 대한 의구심도 여전합니다.재수생 아들을 둔 50대 최모 씨는 수능 당일 스마트안경 전담 인력을 최소 1명씩 배치하는 등 대책을 내놨지만, 고도로 발전한 기술을 이용한 다양한 부정행위를 모두 적발할 수 있을지 의문이라고 설명했습니다.이어 "아들이 재수학원에 있어 아직 이번 사태를 접하지 못한 것 같은데, 소식을 듣고 동요할까 봐 걱정스럽다"며, "1년 동안 열심히 공부한 만큼 정당한 결과를 얻어야 할 텐데 혹시라도 부정행위로 피해를 보지 않을까 우려된다"라고 덧붙였습니다.부산교사노조 역시 수능을 불과 며칠 앞두고 정부가 부정행위 방지 대책을 내놓은 데 대해 늑장 대응이라고 비판했습니다.노조는 이날 성명을 내고 탐지 장비도 없이 교사들이 모든 유형의 부정행위를 적발할 수 있을지 의문이라며, 교사들은 부정행위가 의심되더라도 이를 확인하는 과정에서 시험 방해를 이유로 민원이나 고소당할까 걱정해야 하는 처지라고 지적했습니다.이어 수능 이후에는 시험 관리와 감독을 교사 차출에 의존하는 구조에서 벗어나 선발 기관이 전문 인력과 장비를 갖추고 직접 책임지는 체계로 전환해야 한다고 촉구했습니다.부산시교육청은 수능 당일 인공지능 스마트 안경을 이용한 부정행위를 방지하기 위해 부산 시내 64개 모든 시험장에 전담 요원을 지정하고 배치할 계획입니다.시험 감독관으로 차출되는 교원과 시험장 학교의 스마트 안경 부정행위 판별 부담을 줄이고 전문적인 대응 체계를 갖추기 위해 장학사와 교육연구사로 구성된 시험장 파견 감독관이 스마트 안경 전담 요원을 겸임하도록 했습니다.지난 6일에는 전담 요원을 대상으로 사전 연수를, 고3 담임교사를 대상으로 온라인 연수를 실시한 바 있습니다.