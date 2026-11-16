2026 LPGA 투어 황유민 신인상 무산…일본 하라 수상 조기 확정

▲ 황유민

황유민의 2026 미국여자프로골프(LPGA) 투어 신인상 도전이 무산됐습니다.LPGA 투어는 16일(한국시간) 일본의 하라 에리카가 2026시즌 올해의 신인상 수상자로 확정됐다고 발표했습니다.신인상 랭킹 1위를 달리는 하라는 이날 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프 클럽(파70)에서 열린 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨 대회 4라운드에서 최종 합계 4언더파 276타를 기록, 공동 17위에 오르면서 신인상 랭킹 포인트 670점을 확보했습니다.이번 대회에서 기권한 신인상 랭킹 2위 황유민은 포인트를 추가하지 못하고 503점에 머무르면서 두 선수의 격차는 167점으로 벌어졌습니다.황유민은 올 시즌 남은 마지막 대회인 CME그룹 투어 챔피언십에서 우승하더라도 점수 차를 뒤집지 못합니다.이로써 일본은 LPGA 투어 역대 네 번째 신인상 수상자를 배출했습니다.특히 2024년 사이고 마오, 2025년 야마시타 미유에 이어 3년 연속 신인상을 차지했습니다.한국은 역대 14명의 LPGA 투어 신인상을 배출했으나 2023년 유해란 이후 수상자를 내지 못했습니다.황유민은 지난해 10월 LPGA 투어 롯데 챔피언십에서 우승하며 LPGA 투어 직행 티켓을 따냈고, 풀타임으로 뛴 올 시즌 24개 대회에서 17차례 컷을 통과하고 두 차례 톱10에 진입했습니다.최고 성적은 지난 1월 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언스에서 거둔 공동 5위입니다.하라는 올 시즌 26개 대회에서 6차례 톱10에 이름을 올렸습니다.하라는 일본여자프로골프(JLPGA) 투어에서 메이저 대회 2승을 포함해 통산 5승을 거둔 뒤 LPGA 투어로 주무대를 옮겼습니다.한편 한국 선수의 올해의 선수상과 최저 타수상(베어 트로피) 수상도 무산됐습니다.올해의 선수상 수상자는 넬리 코르다(미국)로 일찌감치 확정됐고, 베어 트로피는 코르다와 야마시타 등이 경쟁을 펼치고 있습니다.유해란은 최근 손가락 부상으로 최소 라운드 충족 조건을 달성하지 못해 베어 트로피 경쟁에서 밀려났습니다.(사진=게티이미지)