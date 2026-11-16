"AI 안경이죠?" 감독관 묻자 줄행랑…속속 적발

▲ 서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라

올해 소방설비기사 등 국가자격시험에서 인공지능 기능이 탑재된 스마트 안경을 사용하거나 소지하다가 적발된 부정행위가 당초 알려진 6건의 두 배인 총 12건에 달하는 것으로 나타났습니다.시험 감독관이 스마트 안경 착용을 의심해 확인을 요구하자 시험장을 이탈한 수험자도 있었습니다.정부는 올해 한국산업인력공단이 시행한 국가자격시험 528개 종목을 전수조사해 인공지능 부정행위 여부를 확인하기로 했습니다.한국산업인력공단은 보도참고자료를 통해 올해 소방설비기사, 정보처리기사 등 시험에서 스마트 안경을 활용한 부정행위 12건을 적발했으며 일부를 경찰에 수사 의뢰했다고 밝혔습니다.적발된 목록을 보면 앞서 언론에 공개된 6건 외에 지난달 가스기사·공인중개사 시험, 올해 소방설비기사 기계, 건축기사 시험에서도 스마트 안경을 착용한 수험자가 발각됐습니다.공단은 총 12건을 적발했으며 9건은 수사 의뢰를 완료했거나 의뢰할 예정입니다.지난달 가스기사 시험장에서는 스마트 안경을 착용한 상태로 답안을 쓰던 수험자를 감독이 적발해 서울영등포경찰서에 수사 의뢰했습니다.지난달 인천에서 치러진 공인중개사 시험에서도 시험 중 한 수험자가 안경을 지속적으로 만지고 있어 감독관이 적발했습니다.이 사례는 답안을 작성하던 모습이 포착되지 않아 부정행위로만 처리되고 수사 의뢰는 되지 않았습니다.이달 부산에서 실시된 소방설비기사 기계 시험에서는 스마트 안경 착용이 의심되는 수험자에게 감독관이 안경 확인을 요청했는데, 수험자가 이를 거부하고 시험장을 이탈했습니다.이 사안은 시험이 무효 처리됐고 공단이 수사 의뢰할 예정입니다.울산에서 치러진 건축기사 시험에서는 스마트 안경을 쓴 채 답지를 쓰던 수험자를 감독관이 발견해 울산중부경찰서에 수사 의뢰했습니다.공단은 어제 실시한 권창준 고용노동부 차관 주재 비상대책회의 결과에 따라 올해 치러진 국가자격시험 528개 종목 시험 전체에 인공지능 기술을 동원한 부정행위가 없었는지 전수조사에 착수한다고 전했습니다.전수조사는 공단이 올해 실시한 국가기술자격 491개 종목과 국가전문자격 37개 종목에 해당하는 모든 시험에 실시됩니다.정부는 이번에 인공지능 부정행위의 실체가 드러난 세무사 시험의 특징을 바탕으로 관련 정보를 분석하겠다고 설명했습니다.최근 3년간의 평균 점수에 비해 현저히 높은 점수를 받았거나 석차 간 점수 차이가 큰 경우, 과거에 비해 합격자 비율이 변동된 경우가 의심 사례로 분류됩니다.한 개인의 과목 간 점수 편차가 큰 사례나 온라인 커뮤니티 등을 통해 의혹이 제기된 경우도 분석해 의심 사례로 선정될 예정입니다.이와 함께 공단에 개설되는 부정행위 제보센터에 들어온 의심 사례도 분석합니다.선정된 의심 사례는 1, 2차 답안지를 복수의 채점 전문가들이 면밀히 확인할 방침입니다.이어 채점 전문가들이 참여하는 검토 회의를 거쳐 부정행위가 명확히 의심되는 경우 수사기관에 수사를 의뢰할 계획입니다.노동부와 공단은 이번 전수조사 결과를 연내 마련할 부정행위 방지 종합대책에 반영하겠다고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)