AI 부정행위 우려에…수능 시험장 공공 와이파이 차단

<앵커>



AI 첨단기술을 사용한 시험 부정 우려가 커진 가운데 정부가 오는 목요일 수능 시험장의 공공 와이파이를 차단하기로 했습니다. 또 이와 함께 부정 방지 기술 개발 등에도 역량을 집중하겠다고 밝혔습니다.



첫 소식, 노동규 기자가 전해드립니다.



<기자>



한성숙 국무총리는 오늘(16일) 오전 정부서울청사에서 '스마트기기 활용 시험 부정행위 방지 관련 관계부처 회의'를 주재했습니다.



한 총리는 "최근 각종 시험에서 AI 첨단기술을 악용한 시험 부정행위 의혹이 확산해 국가시험의 공정성에 대한 국민적 우려가 커지고 있다"며, 우선 오는 목요일 치러질 수능 관리를 위해 범정부 긴급 대응팀을 구성한다고 밝혔습니다.



수험생의 모든 스마트기기를 걷어 시험 중에도 소지 여부를 점검하고, 시험 시간 동안 모든 고사장의 공공 와이파이 차단을 추진합니다.



[한성숙/국무총리 : 수험생들이 부정행위에 대한 걱정 없이 안심하고 시험에 임할 수 있도록 철저히 준비해 주시기 바랍니다.]



한 총리는 또 AI 기술이 빠르게 발전해 기존 시험 관리 방식만으로는 새로운 부정행위 수법에 대응하는 데 한계가 있다며, 관련 범정부 기구를 꾸리고 공인된 시험 장소 구축과 시험장별 스마트 검색대 설치 등도 추진하라고 지시했습니다.



또 관계 부처가 글로벌 AI기업과 협력하는 등 첨단 부정 기술 탐지 방안을 개발해 국가시험에 보급할 것도 주문했습니다.



최근 문제가 된 세무사 시험 수석 합격자에 대해선 시험 무효와 함께 5년간 응시 자격 정지 처분 절차를 밟기로 했습니다.



한 총리는 시험이 끝나도 부정행위 의심 정황을 확인할 사후 점검 체계 강화와 부정행위 신고를 접수하는 상시 신고 체계도 구축하라고 했습니다.



(영상취재 : 조춘동)