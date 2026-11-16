피원하모니 새 앨범 '블로우 업' 빌보드200 4위 진입…세 번째 톱10

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▲ 그룹 피원하모니

그룹 피원하모니(P1Harmony)의 새 앨범 '블로우 업(BLOW UP)'이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 4위로 진입했습니다.빌보드가 현지시간 15일 발표한 11월 21일 자 차트 예고에 따르면, 피원하모니가 지난 6일 발매한 미니 10집 ‘블로우 업'은 '빌보드 200’에 4위로 데뷔했습니다.이는 피원하모니의 ‘빌보드 200’세 번째 톱10 진입이자, 해당 차트에서 자체 최고 순위에 올랐던 미니 9집 ‘UNIQUE’(유니크)와 같은 기록입니다.앞서 피원하모니는 지난 2025년 영어 앨범 ‘EX’(엑스)로 9위를 차지하며 처음으로 톱10에 진입한 바 있습니다.피원하모니는 미니 6집 ‘HARMONY : ALL IN’(하모니 : 올인)으로 ‘빌보드 200’에 처음 이름을 올린 뒤 이후 이 차트에 총 일곱 작품을 연속으로 진입시켰습니다.앨범 ‘블로우 업’은 빌보드 세부 차트 중 ‘톱 앨범 세일즈’에서는 1위에 오르기도 했습니다.앨범‘블로우 업'은 영웅으로 복귀한 피원하모니가 임무를 수행하며 오랜 시간 이어온 히어로로서의 여정을 완성하는 이야기를 담고 있습니다.이 앨범은 발매 첫날 54만 장 이상의 판매량을 기록하며 커리어 하이를 경신했으며, 초동 판매량은 60만 장을 넘어섰습니다.