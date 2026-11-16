[단독] 경찰, '뉴진스 계약 해지' 민희진 업무상 배임 혐의 송치

▲ 민희진 전 어도어 대표

경찰이 하이브 산하 레이블인 어도어의 민희진 전 대표에 대해 업무상 배임 혐의가 있다고 보고 공소청에 송치했습니다.서울 마포경찰서는 지난 2024년 그룹 뉴진스가 어도어와의 계약 해지 통보를 할 당시, 이 결정 과정에 민 전 대표가 영향력을 미쳤다고 보고 오늘(16일) 서울서부지방공소청에 송치했다고 밝혔습니다.당시 어도어 부대표였던 이 모 씨와 신 모 씨 등 2명에 대해서도 업무상 배임 혐의로 수사를 진행했지만, 두 사람에 대해서는 해당 사건과의 관련성이 적다고 보고 '혐의없음' 불송치했습니다.앞서 서울 용산경찰서는 지난해 7월 민 전 대표가 어도어의 경영권을 탈취하려 했다는 혐의에 대해선 무혐의로 결론낸 바 있습니다.당시 하이브 측은 민 전 대표가 어도어 회사에 대한 업무상 배임 혐의가 있다며 고발장을 제출했는데, 이에 대해 민 전 대표는 지분 구조상 경영권 찬탈이 불가능할 뿐더러 회사 가치를 훼손하는 행위를 기도하거나 실행에 착수한 적 없다고 입장을 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)