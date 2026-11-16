이현중, G리그 개인 최다 득점…3점슛 6개 포함 25점

▲ 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 대한민국 대 이란 4강전. 한국 이현중이 3점슛을 넣고 세리머니를 하고 있다.

미국프로농구(NBA) 무대에 도전하는 한국 농구 '에이스' 이현중(립시티 리믹스)이 G리그(하부리그)에서 개인 최다 득점 기록을 다시 갈아치웠습니다.포틀랜드 트레일블레이저스 산하 립시티 소속의 이현중은 오늘 미국 캘리포니아주 스톡턴의 어드벤티스트 헬스 아레나에서 열린 2026-2027시즌 G리그 스톡턴 킹스와의 원정 경기에서 25점을 올려 팀의 119-115 승리를 이끌었습니다.25점은 이현중의 G리그 한 경기 개인 최다 득점 신기록입니다.지난 14일 스톡턴과의 경기에서 21점을 넣어 개인 최다 득점을 올린 데 이어 이틀 만에 기록을 경신하며 상승세를 탔습니다.11일 G리그 개막전에서 솔트레이크시티를 상대로 3점을 넣는 데 그쳤던 이현중은 12일 솔트레이크시티와의 경기에서 12점을 올리더니 이후 2경기에선 20점 이상을 폭발하고 있습니다.이현중은 91-91 동점 상황이던 4쿼터 종료 8분 49초 전 균형을 깨뜨리는 외곽포를 포함해 3점 슛 10개를 던져 6개를 꽂았습니다.여기에 리바운드 7개, 어시스트 4개를 곁들였습니다.G리그 4경기에 출전해 평균 15.3점, 6.8리바운드, 2.8어시스트를 기록 중입니다.립시티 리믹스는 오는 21일 산타크루즈 워리어스와 홈 경기를 치릅니다.골든스테이트 워리어스 산하 팀인 산타크루즈 워리어스는 이현중이 2023년 뛴 적 있는 친정팀입니다.(사진=연합뉴스)