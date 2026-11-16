"고수는 예능캐" 유재석도 찜했다…'틈만나면', 원조 조각미남의 엉뚱 활약

배우 고수가 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에서 예측 불가한 반전 예능감을 폭발시킨다.



13주 연속 동시간대 예능·교양 전체 시청률 1위를 달리며 화요 예능 최강자로 자리매김한 SBS '틈만나면,'의 오는 17일(화) 방송에는 '투유 MC' 유재석, 유연석과 함께 '틈친구'로 배우 고수, 육성재가 출격해 경기 용인시 수지구의 틈새 시간을 공략한다.



이날 고수는 탁구공 게임 도전을 앞두고 연습 몇 번 만에 유재석, 유연석, 육성재와 찰떡 호흡을 선보이자 급격히 자신감을 얻는다. 급기야 고수는 "'틈만나면,' 생각보다 너무 쉬운 거 아니에요? TV 볼 때는 '어어' 막 이러시던데"라며 역대 출연진 사이에서 패배의 징크스로 통하는 금지된 발언을 내뱉어 두 MC를 얼어붙게 만든다.



하지만 패기는 10초도 채 가지 못했다. 실전 압박감이 밀려오자 고수는 금세 "아닌가? 압박 들어오니까 진짜 다르네요"라며 진땀을 뻘뻘 흘렸고, 급기야 더위를 식히려 창문까지 활짝 열어젖히는 초고속 태세 전환으로 현장을 웃음바다로 만들었다.



'원조 조각미남'의 엉뚱한 활약은 여기서 그치지 않았다. 고수는 게임 도전 때마다 "10, 9, 8"이라며 제작진과 함께 돌발 '입카운트'를 선창해 팀원들을 당황하게 했다. 이에 유재석이 "고수야 우리가 더 쪼들려, 멈춰!"라고 아우성을 치자, 고수는 게임이 한참 끝난 뒤에야 "제가 쉽다고 한 건 시청자의 입장이었다. 너무 몰입했다"고 뒤늦은 해명을 내놓아 폭소를 자아냈다.



어디로 튈지 모르는 고수의 반전 매력에 푹 빠진 유재석은 "'틈만나면,'에서 발견한 고수는 예능캐야"라며 새로운 '유라인' 합류에 눈독을 들였다는 후문이다.



유재석이 선택한 예능 원석 고수와 육성재가 함께하는 '틈만나면,'은 오는 17일 화요일 밤 9시에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)