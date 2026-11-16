아침까지 무허가 접대업소…'불량연애2' 출연 여성 체포

▲ 넷플릭스 연애 리얼리티 프로그램 '불량연애 시즌2'에 출연한 오구리 아스카

넷플릭스의 연애 리얼리티 프로그램 '불량연애 시즌2'의 여성 출연자가 무허가로 접대업소를 운영한 혐의로 일본 경찰에 체포됐습니다.16일 교도통신 등 일본 언론에 따르면 아이치현 경찰은 전날 나고야시 번화가에서 무허가로 접대 영업을 한 혐의(풍속법 위반)로 오구리 아스카(31) 등 3명을 체포했습니다.경찰에 따르면 오구리는 종업원이 접대행위를 하는 유흥업소인 '캬바쿠라'를 허가 없이 운영한 혐의를 받고 있습니다.일본 풍속법은 접대행위를 하는 유흥업소를 운영하는 경우 허가를 취득하도록 하고 있으며, 이 경우 오전 1시까지 영업이 허용됩니다.오구리는 이런 허가 없이 아침까지 해당 업소를 운영한 것으로 조사됐습니다.경찰은 오구리가 오전 1시까지만 영업을 허용하는 규제를 피하기 위해 허가 없이 이 업소를 운영한 것으로 보고 있습니다.오구리는 연애 리얼리티 프로그램 '불량연애 2'에 회사 경영과 캬바쿠라 근무를 병행하는 '앗슨'이라는 이름으로 출연해 주목받았습니다.일본 방송명이 '러브 조토(上等)'인 이 프로그램은 '일본 최초의 불량배 순애 리얼리티 쇼'라는 홍보 문구로 넷플릭스에 올라와 있습니다.넷플릭스는 '사회의 주변인'인 남녀가 2주 동안 공동생활을 하면서 사랑을 찾아가는 과정을 그린다고 설명하고 있습니다.통신은 "오구리가 종업원인 다른 캬바쿠라를 이용한 손님이 문제가 된 무허가 업소를 이용하는 경우도 있었다"며 "경찰이 아침까지 무허가 영업을 하는 가게가 있다는 정보를 얻어 수사에 나선 것"이라고 설명했습니다.(사진=넷플릭스 재팬 유튜브 캡처)