[날씨] 큰 일교차 유의…수능날 체감온도 '영하권'

온화한 날씨 속에 완연한 가을을 만끽하기 좋았습니다.



오늘(16일) 서울과 광주의 낮 기온이 20도 안팎까지 높게 올랐는데요.



다만 해가 지고 나면 기온이 빠르게 떨어지는 만큼 겉옷으로 체온 조절 잘해주셔야겠습니다.



내일까지는 비교적 온화하겠지만, 수능일에는 기온이 급격히 낮아지겠습니다.



수능일에 서울의 아침 기온이 영하 1도, 찬바람이 강하게 불며 체감 온도는 영하 4도까지 곤두박질하며 6년 만에 수능 한파가 예상됩니다.



옷차림 따뜻하게 하셔야겠습니다.



현재 동풍의 영향으로 동해안 지역에 내리고 있는 비는 내일 오전까지 이어지겠고요, 내일 오후부터는 전국 곳곳에 5~10mm의 비가 조금 내리겠습니다.



내일 기온도 확인해 보시면 아침 기온 서울이 10도로 오늘과 비슷하겠고 낮 기온은 서울 15도, 제주는 19도까지 오르겠습니다.



내일과 모레는 전국 곳곳에 비가 내리겠고, 수능일에는 충청과 호남, 제주에 비나 눈이 내릴 전망입니다.



(임은진 기상예보사)