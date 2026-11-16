이 대통령 'ASEAN 개최' 마닐라 도착…내일 한일정상회담

<앵커>



이재명 대통령이 아세안 정상회의가 열리는 필리핀 마닐라에 도착했습니다. 각국 정상들이 모이는 다자회의 슈퍼위크를 맞아 이 대통령은 오늘(16일) 태국, 필리핀 등 아세안 국가들과 정상회담 일정을 소화하고 내일은 한일 정상회담을 할 예정입니다.



마닐라에서 강청완 기자가 전해드립니다.



<기자>



필리핀 마닐라에 도착한 이재명 대통령에게 필리핀 측 인사가 환영의 꽃목걸이를 걸어줍니다.



이른바 '다자외교 슈퍼위크'를 맞아, 이 대통령이 동남아국가연합, ASEAN 정상회의가 열리는 마닐라를 찾았습니다.



이 대통령은 이틀 동안 태국과 필리핀, 베트남 등 동남아 주요 국가 정상들과 양자 회의를 갖고 경제 협력, 스캠 등 초국가 범죄 공조 방안을 이야기할 예정입니다.



특히 내일, 필리핀 현지에서는 다카이치 사나에 일본 총리와 약 6달만의 한일 정상회담이 열립니다.



'셔틀외교' 지속 차원의 이번 회담에서 두 정상은 한일 관계 등 현안에 대한 이야기를 나눌 것으로 보입니다.



ASEAN 회의 후 중국에서 열리는 APEC 정상회의에서 미국, 중국, 러시아 간 사상 첫 3자 정상회담이 예정된 만큼, 이와 관련해 한반도를 포함한 동북아 안보 정세 관련 논의가 이뤄질 가능성도 높습니다.



이 대통령은 조금 전 태국 찬위라꾼 총리와 정상회담을 시작으로 본격적인 ASEAN 정상회의 일정에 돌입했습니다.



이어진 한-ASEAN 정상회의에서 이 대통령은 스캠 등 초국가 범죄 척결을 위한 공조 필요성을 강조하고, 인공지능, 문화 분야 협력을 늘려나가자고 제안했습니다.



이재명 대통령은 이어 필리핀, 또 캄보디아, 라오스 등 메콩 국가들과 잇따라 정상회의를 갖습니다.



(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 박선수)