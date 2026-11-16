서울 집값 상승폭 석 달째 둔화…평균 전셋값 5억 원 돌파

▲ 서울 아파트 자료화면

지난달 서울 집값 상승폭이 3개월 연속 둔화한 가운데 경기 지역의 집값 상승률이 서울을 앞질렀습니다.서울 강남구와 서초구에서 집값 하락세가 나타났으나 서울 외곽과 경기 주요 지역에서는 상승세가 이어졌습니다.서울에서는 연립주택 매매가격 상승률이 아파트를 웃도는 현상이 이어졌고, 전·월세 가격 상승률도 매매가격 상승률을 넘어섰습니다.서울 주택 평균 전셋값은 5억원을 돌파했습니다.16일 한국부동산원이 발표한 10월 전국주택가격동향조사에 따르면 지난달 전국 주택(아파트·연립·단독주택) 매매가격은 전월보다 0.28% 상승했습니다.전국 집값 상승률은 지난 7월 0.35%에서 8월 0.32%, 9월 0.30%, 10월 0.28%로 3개월 연속 낮아졌습니다.서울의 주택 매매가격 상승률도 7월 1.09%, 8월 0.97%, 9월 0.84%, 10월 0.65%로 오름폭이 줄었습니다.서울에서는 강남구(-1.24%)가 압구정·대치동 위주로, 서초구(-0.75%)는 반포·잠원동 위주로 하락했습니다.반면 서대문구(1.35%)는 홍제·남가좌동 중소형 주택 위주로, 노원구(1.34%)는 상계·중계동 위주로 상승했습니다.성북구와 광진구(각 1.29%), 동대문구(1.22%), 관악구(1.13%), 구로구(1.02%) 등도 1% 넘게 올랐습니다.경기(0.63%→0.66%)는 수원 영통구와 화성 동탄, 안양 동안구를 중심으로 상승폭이 확대되며 서울 상승률을 웃돌았습니다.인천(-0.11%→0.00%)은 보합 전환했습니다.수도권 전체 상승폭은 0.60%에서 0.57%로 줄었고, 지방(0.02%→0.01%)도 오름폭이 축소됐습니다.서울과 경기의 아파트 매매가격 상승률 격차는 더욱 벌어졌습니다.서울은 9월 0.74%에서 10월 0.54%로 상승폭이 줄었으나 경기는 0.82%에서 0.87%로 확대됐습니다.이에 따라 두 지역의 상승률 격차는 0.08%포인트에서 0.33%포인트로 커졌습니다.올해 들어 10월까지 서울 아파트 매매가격 누적 상승률은 8.90%로 집계됐습니다.경기는 6.21%, 전국은 3.16%였습니다.서울에서는 연립·다세대주택 매매가격 상승률이 두 달 연속 아파트 상승률을 웃돌았습니다.서울 연립·다세대주택 매매가격은 9월 1.03%에 이어 10월 0.85% 올랐습니다.상승폭은 줄었지만 아파트와의 상승률 격차는 0.29%포인트에서 0.31%포인트로 더 벌어졌습니다.서울 단독주택 매매가격 상승률은 0.40%에서 0.49%로 높아졌습니다.부동산원은 일부 지역에서 하락 매물이 나오면서 가격을 낮춘 거래가 이뤄진 반면 선호도 높은 지역에서는 상승 거래가 체결되는 등 지역·단지별로 상승과 하락이 혼재했다고 설명했습니다.전국 주택 전셋값은 0.34% 올라 전월과 같은 상승폭을 유지했습니다.서울(0.74%→0.68%)과 인천(0.50%→0.45%)은 상승폭이 축소됐으나 경기(0.53%→0.57%)는 확대됐습니다.서울에서는 노원구(1.46%), 성북구(1.18%), 도봉구(0.98%) 등의 전셋값 상승세가 두드러졌습니다.서초구(-0.35%)는 잠원·반포동 재건축 추진 단지 위주로 하락했습니다.지방에서는 세종(0.74%)의 전셋값 상승폭이 전월(0.31%)의 두 배 이상으로 커졌습니다.전국 주택 월세는 0.40% 올라 전월(0.39%)보다 상승폭이 확대됐습니다.서울(0.82%→0.77%)과 인천(0.54%→0.52%)은 상승폭이 줄었으나 경기(0.58%→0.63%)와 지방(0.13%→0.16%)은 커졌습니다.서울에서는 노원구(1.47%)와 성북구(1.36%), 도봉구(1.02%) 등의 월세 상승률이 높았습니다.전국 아파트 월세 상승률도 0.48%에서 0.50%로 높아졌습니다.서울 아파트 월세 상승률은 0.89%였습니다.지난달 서울에서는 주택 전세(0.68%)와 월세(0.77%) 상승률이 모두 매매가격 상승률(0.65%)을 웃돌았습니다.9월에는 매매(0.84%) 상승률이 전세(0.74%)와 월세(0.82%) 상승률보다 높았습니다.아파트의 경우에도 서울의 전세(0.76%)와 월세(0.89%) 상승률이 매매가격 상승률(0.54%)을 크게 앞질렀습니다.부동산원은 정주 여건이 양호한 대단지와 역세권 등을 중심으로 임차 수요가 이어지며 전·월세 가격이 동반 상승했다고 밝혔습니다.서울의 평균 주택 전세가격은 9월 4억9천768만6천원에서 10월 5억98만원으로 올라 5억원을 넘어섰습니다.평균 주택 매매가격은 10억3천536만1천원으로 집계됐습니다.평균 월세는 보증금은 1억4천803만2천원, 평균 월세는 134만1천원이었습니다.서울의 중위 주택 매매가격은 8억2천850만1천원, 중위 전세가격은 4억3천603만5천원이었습니다.월세 보증금과 월세 중위가격은 각각 9천351만9천원에 112만4천원으로 조사됐습니다.(사진=연합뉴스)