'롯데 3세' 신유열, 사장 승진…그룹 경영전략 총괄 담당

▲ 신동빈 롯데그룹 회장과 신유열 롯데바이오로직스 각자대표 겸 롯데지주 미래성장실장

신동빈 롯데그룹 회장의 장남 신유열 롯데지주 미래성장실장(부사장)이 사장으로 승진하고, 신설되는 경영전략실을 맡았습니다.그룹은 중장기 전략과 신사업, 글로벌 사업을 총괄하는 조직을 신설해 미래 성장동력 확보에 힘을 싣는 한편 주요 계열사의 사업부를 분리해 전문 경영체제를 강화했습니다.롯데는 16일 롯데지주를 포함한 30개 계열사 이사회를 열고 이 같은 내용의 2027년 정기 임원인사를 단행했습니다.이번 인사에서 신 부사장은 사장으로 승진해 경영전략실을 총괄하며 그룹 내 역할을 확대합니다.기존 미래성장실을 확대 개편한 경영전략실은 신사업과 글로벌 사업 추진뿐 아니라 그룹 중장기 전략 수립, 사업 포트폴리오 조정, 인공지능 전환(AX) 가속화 등을 담당합니다.신 사장은 그룹의 핵심 미래사업인 바이오 사업을 맡아 롯데바이오로직스의 인천 송도 바이오캠퍼스 1공장 준공과 상업생산 준비, 미국 시라큐스 캠퍼스를 중심으로 한 생산 물량 수주 등을 주도했습니다.그룹의 '한일 원롯데' 사업을 추진한 점도 승진 배경으로 꼽힙니다.롯데지주는 노준형 대표이사가 기획·전략부터 재무·준법까지 모든 지주 기능을 총괄하는 단일 전문경영인 체제로 전환합니다.주요 임원 자리에도 실무형 인재를 배치해 의사결정 속도와 실행력을 높인다는 방침입니다.주요 계열사에서는 사업부별 독립 경영체제를 강화했습니다.롯데웰푸드는 푸드사업부를 대표이사 체제로 전환하고 허진성 전무를 대표이사로 내정했습니다.허 전무는 2021년부터 롯데그룹 식품군HQ 경영기획부문장 및 롯데웰푸드 혁신추진단장을 맡아 그룹 식품 사업의 중장기 전략을 수립하고, 식품사업 전반의 턴어라운드를 주도한 바 있습니다.롯데쇼핑 마트·슈퍼사업부도 기존 겸직 체제를 분리해 각각 운영하기로 했습니다.슈퍼사업부 대표에는 신주백 마트사업부 베트남 법인장이 전무 승진과 함께 내정됐습니다.신 전무는 2023년 마트사업부 베트남 법인장 부임 이후 신규 출점을 가속화하며 베트남에서의 고성장을 이끄는 등 유통사업 전반에 전문성을 보유하고 있다고 회사는 평가했습니다.이 밖에 박두환 롯데지주 HR혁신실장(사장)이 호텔롯데 대표이사로 이동합니다.황민재 롯데지주 경영혁신실장(부사장)은 롯데에너지머티리얼즈 대표이사로 내정됐습니다.황 부사장은 롯데첨단소재 대표이사, 롯데화학군 최고기술책임자(CTO) 역임한 전문가로 그룹 차원 차세대 에너지 사업의 전략적 재편에 힘이 실릴 것이라는 전망이 나옵니다.롯데홈쇼핑 대표에는 박재홍 전무, 롯데글로벌로지스 대표에는 권순근 전무가 각각 내정됐습니다.이번 인사에서는 성과와 전문성을 중심으로 한 발탁 승진도 확대됐습니다.서정호 롯데웰푸드 대표이사는 체질 개선을 주도한 성과를 인정받아 대표이사 취임 1년 만에 사장으로 승진했습니다.김동하 롯데면세점 대표이사도 면세점 사업의 실적 개선과 수익성 강화에 기여한 공로로 부사장으로 발탁 승진했습니다.지난해 신임 임원으로 승진한 김유연 롯데면세점 e커머스부문장은 온라인 매출 성장 성과를 인정받아 1년 만에 상무로 발탁됐습니다.우수 성과를 바탕으로 발탁 승진한 인원은 19명으로 지난해보다 두 배 늘었습니다.젊은 인재 발탁도 두드러졌습니다.이번 인사에서 신임 임원 86명을 포함해 총 153명이 승진했으며, 신임 임원 가운데 40대 비중은 44%에 달했습니다.롯데는 직무 전문성을 바탕으로 성과를 낸 인재를 중용하고 임원 리더십 혁신 프로그램도 연중 추진할 계획입니다.롯데는 최근 수년간 계열사 최고경영자(CEO) 교체와 그룹 거버넌스 개편 등 경영체제 정비를 이어왔습니다.이번 인사에서도 지주 조직을 개편하고 계열사별 사업부 독립 경영체제를 강화하는 한편, 미래사업과 그룹 전략을 신 사장에게 맡겨 경영 효율성과 미래 성장동력 확보를 함께 추진하는 데 초점을 맞췄습니다.(사진=연합뉴스)