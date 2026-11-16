국제선 유류할증료 2단계 내린다…뉴욕 왕복 60,600원 ↓

▲ 인천국제공항 제2터미널에서 바라본 대한항공 항공기

최근 국제 유가가 미국·이란 종전 기대감과 공급 과잉 전망 등으로 하락하면서 다음 달 국제선 항공권에 부과되는 유류할증료도 내립니다.다음 달 발권하는 국제선 항공권에는 유류할증료 25단계가 적용됩니다.이번 달 적용된 27단계보다 2단계 낮아진 수준입니다.이는 다음 달 유류할증료 산정 기준인 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)이 배럴당 165.66달러(10월 16일∼11월 15일 기준)로, 직전 산정 기간의 173.89달러보다 4.7% 내렸기 때문입니다.국제선 유류할증료는 지난 8월 14단계에서 9월 21단계, 10월 23단계, 11월 27단계로 3개월 연속 올랐지만, 4개월 만에 하락했습니다.국제선 유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 비용 부담 일부를 운임에 반영하는 제도로, 항공권에 별도로 부과됩니다.실제 부과액은 항공사와 운항 거리에 따라 달라집니다.대한항공은 이번 달 편도 기준 5만 5천600원에서 40만 8천100원의 유류할증료를 부과하고 있지만, 다음 달에는 최소 5만 800원에서 최대 37만 7천800원으로 내립니다.가장 거리가 긴 인천∼뉴욕·댈러스·보스턴·시카고·애틀랜타·워싱턴·토론토 노선의 편도 유류할증료는 37만 7천800원이 적용됩니다.이번 달 40만 8천100원보다 7.4% 낮아진 금액입니다.왕복으로 환산하면 6만 600원이 줄어듭니다.거리가 가장 짧은 인천∼선양·칭다오·다롄·옌지·후쿠오카 노선과 부산∼후쿠오카·상하이 푸둥 노선에는 편도 기준 5만 800원이 적용됩니다.이번 달 5만 5천600원보다 8.6% 내린 수준입니다.(사진=연합뉴스)