한국 펜싱 남녀 사브르 대표팀, 카이로 월드컵 단체전 동반 우승

▲ 이집트 카이로 사브르 월드컵 남자 단체전 우승 차지한 도경동(오른쪽부터), 김재원, 박상원, 황희근

한국 펜싱 남녀 사브르 대표팀이 새로운 국제 대회 시즌 처음으로 나선 월드컵에서 단체전 동반 금메달을 획득했습니다.도경동(대구광역시청), 박상원, 김재원(이상 대전광역시청), 황희근(화성특례시청)으로 구성된 남자 사브르 대표팀은 한국시간 16일 이집트 카이로에서 열린 국제펜싱연맹(FIE) 사브르 월드컵 남자 단체전에서 정상에 올랐습니다.한국 펜싱 대표팀은 9월에 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 이후 2026-2027시즌 국가대표를 선발해 처음으로 국제 대회에 나섰습니다.남자 사브르 대표팀에는 아시안게임 2관왕 오상욱(대전광역시청)이 변함없이 이름을 올렸으나 지난 시즌 내내 시달린 허리 추간판탈출증(디스크) 치료를 위해 이번 대회엔 나서지 않았습니다.오상욱은 회복에 전념한 뒤 내년 1월쯤 복귀 계획인 것으로 전해졌습니다.맏형 오상욱이 빠졌지만, 아시안게임 단체전 금메달을 합작한 도경동, 박상원, 황희근에 김재원이 합류해 이번 대회에 나선 남자 사브르 대표팀은 16강전에서 튀르키예를 45-41, 8강전에선 일본을 45-35로 격파했습니다.준결승에서 러시아를 45-40으로 물리친 대표팀은 루마니아와의 결승전에서 접전을 벌인 끝에 45-44 역전승을 거두고 시상대 맨 위에 섰습니다.카이로 사브르 월드컵 여자 단체전에는 전하영, 이주은(이상 서울특별시청), 서지연(안산시청), 윤소연(대전광역시청)이 출전해 우승을 차지했습니다.여자 사브르 대표팀은 16강전에서 우크라이나에 45-42, 8강전에선 러시아에 45-34 승리를 거뒀고, 준결승에선 홍콩을 45-38, 결승전에선 프랑스를 45-33으로 제압했습니다.개인전에서는 남자부 도경동이 5위, 여자부 전하영이 19위로 한국 선수 중 가장 높은 순위를 기록했습니다.중국 우시에서 열린 여자 에페 월드컵에서는 아시안게임 개인전 금메달리스트인 간판스타 송세라(부산광역시청)가 개인전 은메달을 목에 걸어 저력을 뽐냈습니다.여자 에페 대표팀은 단체전에는 송세라, 이혜인(울산광역시청), 임태희(계룡시청), 박소형(전남광주통합특별시청)이 호흡을 맞춰 8위에 자리했습니다.스위스 베른에서 개최된 남자 에페 월드컵에서는 박상영, 장효민, 황현일(이상 울산광역시청), 정병찬(익산시청)이 출전한 한국이 단체전 5위에 올랐습니다.(사진=대한펜싱협회 제공, 연합뉴스)