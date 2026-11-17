⚡ 스프 핵심요약



33년 만의 리더십 교체: 1993년 엔비디아를 공동 창업하고 시가총액 5조 달러 시대를 연 'AI 황제' 젠슨 황이 11월 12일 사장, CEO, 이사회 이사직에서 즉시 사임했습니다.



스파이 연루 의혹과 사내 부적절한 관계 파문: 엔비디아 칩 중국 밀반출 의혹을 받는 싱가포르 고객사(메가스피드) 전 임원과의 친분과 배우자 불충실 인정, 뒤이은 직속 사내 임원과의 관계 보도까지 겹치며 이사회가 나흘 만에 입장을 선회했습니다.



콜레트 크레스 임시 CEO 체제의 시험대: CFO를 겸임하는 콜레트 크레스 임시 CEO가 정식 후임 선임 전까지 회사를 이끌게 되었으며, 주가 변동성 방어와 11월 17일 실적 발표, 미 하원 비공개 브리핑 등 중대한 시험대에 올랐습니다.

01. 모두가 그를 필요로 했다

젠슨 황 | 전 엔비디아 CEO

엔비디아가 역사상 최초로 5조 달러 규모에 도달한 기업이 된 것에 대해 매우 감사하고 영광스럽게 생각합니다. 분명한 사실은 인공지능이 우리 시대에 가장 큰 영향력을 미치는 기술이라는 점입니다.

02. 첫 균열 - 사과, 조사, 신뢰

03. 전환 - 나흘 사이 벌어진 일

04. 황제가 떠난 회사의 시험

게리 응 | 나티시스 아시아 태평양 담당 수석 이코노미스트

엔비디아는 다수의 고객사와 함께 금융 생태계를 구축해 왔습니다. 따라서 경영진의 변화가 이러한 자금 흐름 전반에 실제로 영향을 미치게 된다면, 이는 글로벌 AI 산업에도 상당히 큰 파장을 불러올 것입니다.

Deep Dive Q&A

이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차 회장과 치킨 먹으며 건배하는 이 사람, 젠슨 황. 'AI 황제'가 보여준 소탈하고 친근한 모습. 1년 전 '깐부 회동'은 큰 화제였습니다. 한국서도 스타가 됐던 그였는데, 11월 12일 엔비디아는 젠슨 황이 사장과 CEO, 이사직에서 물러났다고 발표했습니다. 첫 의혹 보도 이후 약 2주. 33년 동안 회사를 이끈 AI 황제가 자리에서 내려오게 된 이야기를 정리했습니다.1993년 젠슨 황이 창업한 엔비디아는 게임용 그래픽 칩을 만들던 회사였습니다. 그 칩, GPU가 인공지능을 학습시키고 돌리는 주요 연산자원으로 쓰이면서 회사의 위상이 달라졌습니다. 세계적인 기업들이 GPU를 확보하려 경쟁했고, 어느 나라에 어떤 칩을 팔 수 있는지는 각국 정부가 주목하는 문제가 됐습니다. 한국 기업들과의 협력도 넓어졌습니다. AI 반도체에 들어가는 메모리부터 자동차와 로봇에 쓰이는 인공지능까지 젠슨 황은 제품과 기술, 고객 관계를 직접 챙겼습니다.그에게 직접 보고하는 인원만 약 60명, 빠르게 결정하고 실행하는 힘이었습니다. 동시에 한 사람의 부재가 회사 전체의 불확실성이 될 수 있는 구조이기도 했습니다.문제의 보도는 뉴욕타임스에서 나왔습니다. 미국 정보 당국이 젠슨 황과 가까운 관계를 맺은 여성을 중국 정보를 위해 정보를 모으는 인물로 판단했다는 내용입니다. 이 여성은 엔비디아 고객사인 싱가포르 업체 메가스피드의 전직 임원 앨리스 황입니다. 메가스피드는 엔비디아 칩을 중국으로 빼돌렸다는 의혹으로 조사를 받아왔습니다. 엔비디아는 관련 의혹을 부인해 왔고, 메가스피드도 수출 통제 규정을 준수하며 당국 조사에 협조하고 있다는 입장입니다. 중국 정부 역시 간첩 의혹을 부인했습니다.젠슨 황은 처음에는 메가스피드 관계자들과의 접촉이 정상적인 업무 관계였다고 설명했지만 11월 8일 직원들에게 보낸 메시지에서 배우자에게 불충실했다며 사과했습니다. 보도에서 제기된 국가 안보 우려에 대해서는 이사회의 독립 조사에 전적으로 협조하겠다고 했습니다. 이사회도 조사에 착수한다고 발표하면서도 국가 안보나 회사 기밀이 침해됐다고 믿을 이유가 없다고 밝혔습니다. 젠슨 황과 경영진에 대한 신뢰도 표명했습니다.11월 9일 월요일 조사 발표 뒤 첫 거래일 엔비디아 주가는 약 4% 하락해 마감했습니다. 트럼프 대통령은 FBI가 이 사안을 들여다보고 있다고 말했습니다. 이튿날인 10일, 엔비디아의 사외이사들은 독립 조사를 맡을 외부 변호사와 로펌을 선임했다고 밝혔습니다.11월 11일 수요일, 이번에도 뉴욕타임스가 젠슨 황이 자신에게 직접 보고하는 사내 임원과도 관계를 맺었다는 의혹을 보도했습니다. 앞선 의혹에 더해, 회사 간의 상하 관계와 경영진에 대한 신뢰를 둘러싼 질문까지 제기됐습니다.그리고 11월 12일 목요일, 엔비디아는 젠슨 황의 사임을 공식 발표했습니다. 8일에는 '신뢰한다', 12일에는 '사임했다'. 나흘 만의 태세 전환입니다. 공시를 보면 이사회는 전날 사임을 수리했고 효력은 즉시 발생했습니다.회사는 구체적인 사임 사유를 밝히진 않았습니다. 이제 엔비디아는 콜레트 크레스 임시 CEO 체제로 갑니다. 2013년부터 회사 재무를 맡아온 인물로 당분간 CFO도 겸하며 이사회가 정식 후임을 찾을 때까지 회사를 이끕니다. 기존 경영진과 함께 사업과 고객에 대한 약속, 제품 개발 계획을 차질 없이 이어갈 것이라는 입장입니다. 사임 발표 당일, 엔비디아 주가는 장중 한때 10% 넘게 하락했습니다. 이후 낙폭을 줄여 4.3% 하락으로 거래를 마쳤습니다.회사가 쌓아온 기술과 인력, 고객 기반은 남아 있습니다. 하지만 제품 전략을 정하고, 고객을 설득하고, 정부와 관계를 이어온 창업자의 역할은 새 경영진이 이어받아야 합니다. 가까운 시험대는 미국 현지시간 11월 17일, 2027 회계연도 3분기 실적 발표입니다.미국 하원 위원장 3명은 젠슨 황에게 18일 비공개 브리핑에 출석해 달라고 요청했습니다.실적 한 번이 모든 것을 가르지는 않을 겁니다. 제품 일정과 고객 계약, 후임 인선, 그리고 아직 끝나지 않은 조사가 회사의 다음 장면을 결정할 겁니다. 이제 질문은 그가 떠난 뒤로 옮겨 갔습니다. 황제가 떠난 뒤에도 제국은 강할 수 있을까요?A1. 첫 의혹(중국 정보원 의심 인사인 메가스피드 전 임원과의 관계) 당시에는 국가 안보 침해 정황이 없다는 전제하에 이사회가 젠슨 황을 신임했습니다. 그러나 이후 트럼프 대통령이 FBI 조사 사실을 언급해 안보 파장이 커졌고, 결정적으로 11월 11일 뉴욕타임스가 젠슨 황이 자신에게 직접 보고하는 사내 임원과도 관계를 맺었다고 보도하면서 사내 지휘 체계의 공정성과 경영진 윤리 문제가 불거져 이사회가 즉각적인 사임 수리로 선회하게 되었습니다.A2. 2013년부터 엔비디아 재무를 이끌어온 콜레트 크레스 CFO가 정식 후임 CEO 선임 전까지 임시 CEO와 CFO를 겸임하며 회사를 이끌게 되었습니다. 당면한 핵심 일정으로는 현지시간 11월 17일 예정된 2027 회계연도 3분기 실적 발표와, 11월 18일 미국 하원 위원장들이 요청한 젠슨 황 전 CEO의 비공개 의회 브리핑 출석 및 외부 로펌의 독립 조사 결과 도출 등이 있습니다.