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부산시, 수능 종합지원대책 마련…"대중교통 증편·비상수송 지원"

김수윤 기자
작성 2026.11.16 14:59 수정 2026.11.16 15:00 조회수
부산시, 수능 종합지원대책 마련…"대중교통 증편·비상수송 지원"
▲ 수험생 신속 이동 지원하는 교통경찰

부산시가 오는 19일 지역 내 64개 시험장에서 시행되는 수능을 위한 종합 지원 대책을 추진합니다.

올해 부산 지역 수능 응시자는 총 2만 9천181명입니다.

시는 교통 혼잡을 최소화하고 수험생의 원활한 입실을 돕기 위해 다각적인 '교통 및 수송 지원'에 나섭니다.

우선, 공공기관과 50인 이상 기업체 등의 출근 시간을 오전 10시로 조정합니다.

시험 당일 오전 6시부터 8시 10분까지 교통 혼잡이 예상되는 시내·마을버스 83개 노선에 차량을 집중적으로 투입해 운행 간격을 단축하고, 도시철도 임시열차 5대를 비상 대기시킵니다.

오전 7시부터 9시까지는 BRT 구간을 제외한 가로변 버스전용차로 단속을 일시 중지하고, 승용차요일제를 해제합니다.

수험생의 지각을 방지하기 위한 현장 긴급 수송도 지원합니다.

모범운전자회와 합동 현장지도반 등 800여 명이 교통지도에 나서며, 주요 도시철도역 등 39곳에 비상 수송 차량 53대를 배치해 무료 수송을 돕습니다.

또, 시험장이 있는 15개 구·군에 소음·미세먼지 방지 대책반을 편성해 시험장 주변 공사장 및 생활 소음을 집중적으로 관리합니다.
 

(사진=연합뉴스)
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