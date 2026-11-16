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부산시, 독일 프랑크푸르트서 '2028 세계디자인수도' 인수인계

김수윤 기자
작성 2026.11.16 14:59 조회수
카를리나 로만 WDC 프랑크푸르트 라인마인 2026 CEO, 프라디움나 비야스 세계디자인기구(WDO) 회장, 전재수 부산시장이 인수인계 행사를 하고 있다.
▲ 카를리나 로만 WDC 프랑크푸르트 라인마인 2026 CEO, 프라디움나 비야스 세계디자인기구(WDO) 회장, 전재수 부산시장이 인수인계 행사를 하고 있다.

부산시가 현지시간 14일 독일 프랑크푸르트에서 세계디자인기구(WDO) 회장 및 프랑크푸르트시장과 면담하고, 세계디자인수도(WDC) 공식 인수인계식에 참석했다고 밝혔습니다.

부산시는 지난해 7월 세계 11번째 세계디자인수도로 선정된 이후, 올해 3월 세계디자인기구(WDO)와 공식 협정식을 개최하고 추진단을 설립해 행사를 준비하고 있습니다.

전재수 시장은 프라디움나 비야스 WDO 회장과 마이크 요제프 프랑크푸르트시장을 만나 세계디자인수도 개최 도시 간 교류 확대와 2028 세계디자인수도 부산의 성공적인 개최를 위한 협력 방안을 논의했습니다.

WDO 회장과는 역대 세계디자인수도 개최 도시 간 디자인 정책과 우수 사례를 공유하고, 공동 프로젝트를 발굴·추진하는 방안을 논의했습니다.

프랑크푸르트 시장과도 시민참여 디자인 사업 교류 등 2028 세계디자인수도 부산과 연계한 디자인 정책 협력 방안을 논의했습니다.

이어 전 시장은 프랑크푸르트 파울교회에서 열린 2026 WDC 공식 인수인계식에 참석해 2028 세계디자인수도 부산의 비전과 성공적인 개최 의지를 알렸습니다.

시는 2028 세계디자인수도 부산 개최 이후에도 개최 도시 간 인적 교류와 정책·산업 분야의 공동 협력사업을 이어가며, 도시 혁신을 위한 국제 협력 플랫폼으로 발전시킬 계획입니다.

(사진=연합뉴스)
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