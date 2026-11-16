'의외의 케미 맛집' 통했다…'비서진', 16회 연장 확정→김종국·지수·화사 릴레이 출격

SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')이 16회 연장을 확정한 가운데, 초호화 게스트 라인업을 공개했다.



지난 13일 축구 중계로 한 주 쉬어간 '비서진'은 김종국을 시작으로 블랙핑크 지수, 화사까지 각 분야를 대표하는 톱스타들의 릴레이 출격을 예고하며 시청자들의 기대감을 최고조로 끌어올리고 있다.



가장 먼저 오는 20일 방송에는 '능력자' 김종국이 출격한다. 이날 '비서진'은 '런닝맨' 촬영 현장을 비롯해 콘서트 기획회의, 깜짝 콘서트 현장까지 김종국의 숨 가쁜 하루를 밀착 수행한다. 특히 방송 최초로 공개되는 헬스장에서의 운동 뒤풀이 현장까지 예고돼 본방송에 대한 호기심을 자극한다.



이어 27일 방송에는 글로벌 아티스트 블랙핑크 지수가 찾아온다. 지수는 솔로곡 'ADDICTED'의 '인기가요' 컴백 무대 준비 과정부터 평소 쉽게 접할 수 없었던 소탈한 일상까지 다채로운 매력을 대방출한다. 여기에 온라인상에서 폭발적인 화제를 모았던 '라우럴' 무대의 생생한 비하인드 스토리까지 공개될 예정이다.



12월 4일 방송에서는 독보적인 매력의 아티스트 화사가 이서진, 김광규와 만난다. 화사는 두 사람과 함께 네일숍을 찾는 이색 '네일 아트 메이트'로 변신해 어디서도 본 적 없는 신선한 케미스트리를 뽐낸다. 또한 SNS를 뜨겁게 달군 '굿 굿바이(Good Goodbye)' 무대의 뒷이야기까지 아낌없이 풀어낼 전망이다.



한편, 매회 스타들과의 신선한 조합으로 '의외의 케미 맛집'이라는 호평을 이끌어낸 '비서진'은 시청자들의 뜨거운 성원에 힘입어 16회로 연장을 확정 지었다. 한층 강력해진 게스트 라인업과 함께 상승세를 이어가는 '비서진'은 매주 금요일 밤 11시 10분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)