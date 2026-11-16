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방미통위, '국경없는기자회'와 방송 신뢰 제고 방안 논의

김종철, 브뤼탱 사무총장 면담…공영방송 독립성 등 의견 교환

배준우 기자
작성 2026.11.16 14:57 조회수
방미통위, '국경없는기자회'와 방송 신뢰 제고 방안 논의
▲ 김종철(사진 왼쪽) 방송미디어통신위원장과 티보 브뤼탱(Thibaut Bruttin) 국경없는기자회(RSF) 사무총장이 16일 경기도 정부과천청사에서 기념촬영을 하고 있다.

방송미디어통신위원회가 국제 언론자유 단체인 국경없는기자회(RSF)와 공영방송의 독립성과 인공지능(AI) 시대 방송의 신뢰성 등을 논의했습니다.

방미통위는 김종철 위원장이 16일 정부과천청사에서 방한 중인 티보 브뤼탱 국경없는기자회 사무총장을 만나 신뢰받는 방송·미디어 환경 조성을 위한 의견을 교환했다고 밝혔습니다.

양측은 공영방송의 독립성과 공적 책임, AI 시대 방송의 신뢰성과 다양성, 국민의 미디어 역량 강화 등을 주요 의제로 다뤘습니다.

김 위원장은 방송 3법 개정에 따른 공영방송 지배구조 개선 추진과 방송 분야 AI 활용 윤리원칙 마련, 생애주기별 미디어 교육 등 방미통위의 주요 정책을 소개했습니다.

브뤼탱 사무총장은 언론 신뢰성에 관한 국제 자율표준인 저널리즘 트러스트 이니셔티브(JTI) 등 국경없는기자회의 관련 활동을 설명했다.

김 위원장은 "방송의 신뢰성을 지키는 일은 국제사회가 함께 고민해야 할 과제"라며 "오늘 나눈 의견은 방송의 독립성과 공공성을 높이고 국민에게 신뢰받는 방송 환경을 만들어 나가는 데 소중한 참고가 될 것"이라고 말했습니다.

국경없는기자회는 1985년 설립돼 프랑스 파리에 본부를 둔 국제 언론자유 단체로, 매년 세계 언론자유지수를 발표합니다.

(사진=연합뉴스)
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