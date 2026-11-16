[자막뉴스] LEET 만점자 '불똥'에 입장 냈다…"귀·코·입 내시경 받겠다" 했지만

올해 법학적성시험, LEET에서 역대 최초로 만점을 받아 화제가 된 서울대 학생이 생성형 AI를 활용한 부정행위 의혹에 휩싸였습니다.



서울대 치의학과 1학년 이 모 씨는 올해 LEET 언어이해와 추리논증에서 도입 이후 처음으로 전 영역 만점을 기록하며 주목을 받았습니다.



그러나 이 씨가 한 유튜브 채널에 출연해 공개한 시험지를 놓고 논란이 불거졌습니다.



만점자답지 않게 상대적으로 정답률이 높은 쉬운 문항에서 선지를 고쳤다가 바꾼 흔적이 발견됐고, OMR카드도 아닌 시험지에 다섯 문제 연속으로 정답을 밀려 쓴 정황이 포착됐기 때문입니다.



또, 온라인 커뮤니티 등에선 지문 내용이 복잡해 일반적으로 메모를 하며 풀 수밖에 없는 시험지에 밑줄조차 없는 점에 대해서도 의구심을 제기하고 있습니다.



과거 2018년 수능에서 언어영역 7등급을 받았다가 올해 서울대 치의학과에 입학하게 된 과정에 대해서도 각종 의혹이 제기되고 있습니다.



"지난해 이 씨로 추정되는 온라인 커뮤니티 이용자가 수능 사흘 전 '생물2' 과목의 기본적인 내용을 가르쳐 줄 과외 교사를 구하는 글을 올렸다"는 글도 올라왔습니다.



의혹이 커지자 이 씨는 "오는 19일 치러지는 대학수학능력시험 국어 영역 문제를 생중계로 풀어 검증받겠다"는 입장을 거듭 밝혔습니다.



다만 LEET와 수능 국어 영역은 난이도가 완전히 다른 시험이라는 지적을 의식한 듯, 이 씨는 엄격한 자체 핸디캡을 적용해 80분에서 15분을 단축한 65분 만에, 선택과목 두 개를 모두 포함해 일반 수험생보다 11문항이 더 많은 56문항을 풀겠다는 조건을 내걸었습니다.



아울러 자신이 준비 과정에 전혀 개입하지 않고 언론사나 대형 유튜브 채널이 주관하는 통제된 환경에서 귀와 코, 입까지 내시경을 받겠다고도 했습니다.



정부가 최근 국가 주관 시험 전반의 이례적 고득점자에 대해 대대적인 전수조사에 착수하겠다고 밝힌 가운데, 이 씨도 조사 대상에 포함될지 관심이 모이고 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)