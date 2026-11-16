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[현장영상] "비상 브레이크도 안 돼" 결국…인도 '열차 탈선' 잦은 이유?

작성 2026.11.16 17:50 조회수
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지난 11월 7일, 인도 아삼주 디가루역에 진입하던 급행열차의 기관차와 객차 5량이 탈선했습니다. 기관사는 비상 브레이크를 걸었지만 작동하지 않았다고 호소했고, 결국 열차는 바리케이드를 들이받고 선로를 이탈했습니다.

승객 4명이 다친 가운데, 같은 날 오후에는 북부 우타르프라데시주 칸푸르에서도 또 다른 열차가 탈선했는데요. 하루 사이 두 지역에서 연이어 사고가 발생하면서 인도 철도의 안전 문제가 다시 도마 위에 올랐습니다.

특히 2024~2025년 발생한 주요 철도 사고 가운데 탈선 사고가 가장 큰 비중을 차지한 것으로 나타났습니다. 선로 결함부터 차량 부품, 신호 설비, 운행 과정의 실수까지 원인도 다양하고, 사고 조사 이후 후속 조치가 늦어지는 문제까지 지적되고 있습니다. 

(취재: 이상돈 / 구성: 양현이 / 영상편집: 안준혁  / 디자인: 이정주 / 제작: 모닝와이드 3부)
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