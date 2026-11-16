[D리포트] 충전율 70% 넘겼더니 '열폭주'…그런데 시중에는 고충전 배터리가?

모두 1,140억 원의 재산 피해를 내고 소방 인력이 총동원된 진화 작업 끝에 109시간 30여 분 만에 간신히 꺼진 지난 7월 인천 쿠팡32물류센터 화재.



초유의 이 대형 화재는 지난달 합동조사단 조사 결과 적재된 생활용품에 내장된 리튬이온배터리의 열폭주에서 시작됐을 가능성이 큰 것으로 나타났습니다.



최초 발화 지점이 물품을 쌓아둔 선반으로 특정됐는데, 이 장소에 리튬이온배터리가 내장된 생활용품이 보관돼 있던 사실이 드러난 겁니다.



오늘(16일) 서울시 소방재난본부는 충전율이 높을수록 열폭주에 취약한 리튬이온배터리의 실태를 보여주는 실험 영상을 공개했습니다.



시중에 판매되는 원통형 배터리와 파우치형 배터리 2종, 충전율 100% '완충' 배터리에 공압식 프레스로 일정한 압력을 가했더니 순식간에 화염에 휩싸이며 열폭주가 시작됩니다.



5차례 시험 가운데 4차례나 열폭주와 발화가 나타났습니다.



70% 충전율에서는 배터리 내부 가스 배출 현상이 나타났는데, 원통형에서는 열폭주가, 파우치형에서는 약한 불꽃이 관찰됐습니다.



충전율 50%와 30%에서는 열폭주와 발화가 관찰되지 않았습니다.



충전율이 높을수록 외부 압력에 의한 화재 위험도 커지지만, 시중에 유통되고 있는 배터리에는 관련 규제책이 없어 80∼90% 수준의 고충전 배터리도 흔히 유통되고 있다고 소방 측은 지적했습니다.



이미 항공운송 분야에서는 화재 위험을 줄이기 위해 국제 기준에 따라 일부 운송 형태의 리튬이온배터리에 '충전율 30% 이하' 기준을 적용합니다.



서울시 소방재난본부와 소방청은 이번 실증실험 결과를 바탕으로 관계 부처와 배터리 유통·보관 단계의 충전율 관리 등 안전기준 마련을 위한 협의를 이어갈 계획입니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이홍명, 화면제공 : 서울시 소방재난본부, 제작 : 디지털뉴스부)