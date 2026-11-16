"죽이려고 흉기 준비"…일면식도 없는 10대 찌른 20대 남성 '경악'

부산 도심에서 일면식도 없는 10대 여성을 흉기로 찌른 20대 남성이 여성을 살해할 목적으로 흉기를 준비했다는 취지의 진술을 한 것으로 확인됐습니다.



부산 금정경찰서에 따르면 살인미수 혐의로 구속된 20대 남성 A 씨는 경찰 조사에서 "여성을 죽이려고 흉기를 사전에 준비했다"는 취지로 진술했습니다.



A 씨는 지난 13일 오후 4시 30분쯤 부산 금정구 구서동 도시철도 1호선 구서역 인근 길거리에서 일면식도 없는 10대 여성 B양을 흉기로 찌른 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 A 씨가 길을 걷던 B양을 약 20ｍ 뒤따라가다가 흉기를 휘두르는 장면을 확인한 것으로 알려졌습니다.



A 씨는 범행에 사용할 흉기를 미리 준비했으며, 범행 이후에는 흉기를 주머니에 넣은 채 지하철에 탑승해 달아났습니다.



그러나 A 씨를 뒤쫓던 목격자와 역무원이 지하철에서 그를 발견해 부산대역에서 하차시켰고, 출동한 경찰은 오후 5시쯤 A 씨를 현행범으로 체포했습니다.



피해 여성은 가슴 부위에 경미한 상처를 입은 것으로 확인됐습니다.



경찰은 지난 15일 A 씨를 구속하고 정신질환 여부와 함께 이번 사건이 불특정인을 대상으로 한 이상 동기 범죄에 해당하는지도 조사하고 있습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 이의선, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)