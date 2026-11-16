이호선 교수, 어머니 뜻 기렸다…모친상 조의금 1억 90만 원 전액 기부

상담 전문가 이호선 교수가 세상을 떠난 어머니의 생전 뜻을 기리며 모친상 조의금 1억 90만 원을 전액 기부했다.



글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스는 이호선 교수가 자립준비청년 지원을 위해 모친상 조의금 1억 90만 원을 기부했다고 16일 밝혔다.



이호선 교수는 지난달 모친 故 김정화 목사를 떠나보낸 뒤, 장례 기간 동안 모인 조의금 전액을 굿네이버스에 전달했다. 평소 이웃을 향한 사랑과 나눔을 실천해 온 어머니의 숭고한 정신을 이어가고자 추모기부를 결심한 것이다.



전달된 기부금은 아동복지시설이나 가정위탁 등의 보호가 종료된 이후 홀로서기에 나서는 자립준비청년들의 안정적인 정착을 돕는 데 사용될 예정이다. 이번 추모기부를 계기로 이 교수의 모친 故 김정화 목사는 유산기부와 추모기부 등으로 나눔의 가치를 이어가는 굿네이버스 특별회원 모임 '더네이버스레거시클럽'에 76번째로 등재된다.



이호선 교수는 "어머니는 늘 배움을 멈추지 않으셨고, 어려운 이웃을 돕고 섬기는 일에도 주저함이 없으셨다"며 "'사랑밖에는 답이 없다'는 어머니의 가르침을 기억하며 그 사랑을 이웃과 나누는 삶으로 이어가고 싶다"고 소회를 밝혔다.



전미선 굿네이버스 사무총장은 "어머니를 떠나보낸 슬픔 속에서도 고인의 나눔 정신을 이어주신 이호선 교수님과 유가족께 진심으로 감사드린다"며 "고인을 향한 가족의 사랑과 추모의 마음이 자립준비청년들의 희망찬 내일로 연결될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 화답했다.



앞서 이호선 교수는 2025년부터 굿네이버스를 통해 강연과 방송 수익을 꾸준히 기부해 왔으며, 지난 1월에는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 획득한 퀴즈 상금을 쾌척했다. 이어 6월에는 1억 원 이상 고액기부자 모임인 '더네이버스아너스클럽'에 이름을 올리며 선한 영향력을 전파하고 있다.



한편, 이호선 교수는 현재 tvN STORY '이호선 상담소' 진행을 비롯해 JTBC '이혼숙려캠프' 상담 코너 등에서 날카로우면서도 따뜻한 조언으로 대중과 활발히 소통하고 있다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)