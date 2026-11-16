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[자막뉴스] 모두 잠든 사이 '활활'…태국 휴양지 덮친 화마로 11명 참변

손형안 기자
작성 2026.11.16 15:12 조회수
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태국의 유명 휴양지 푸껫섬에 있는 한 상가입니다.

시뻘건 불길이 건물을 집어삼키려는 듯 일렁입니다.

거센 불길은 바로 옆 건물로도 번졌고, 상가 앞에 놓인 오토바이들이 타는 모습도 목격됩니다.

현지시간 16일 새벽 3시 17분쯤 태국 남부 푸껫주 빠똥 해변 인근에 있는 4층짜리 상가 건물에서 큰불이 났습니다.

현지 언론에 따르면 이 불로 11명이 숨지고, 최소 16명이 다쳤습니다.

연기를 마신 부상자가 38명에 달한다는 보도도 있습니다.

다친 16명 가운데 15명은 태국인이고, 나머지 한 명은 미얀마 국적자로 알려졌습니다.

사망자 대부분도 연기를 흡입해 숨진 것으로 추정되며 부상자들은 인근 병원으로 옮겨져 치료받고 있습니다.

불은 오토바이 대여 업체가 입주한 건물에서 시작돼 인근 주택으로 번졌고 두 시간 만에 진화됐습니다.

현지 언론은 화재로 상업 시설 5곳과 인근에 주차된 오토바이 수십 대가 피해를 봤다고 보도했습니다.

태국 경찰은 사상자 중에 관광객은 없었다며 구체적인 화재 원인을 조사하고 있다고 설명했습니다.

(취재: 손형안, 영상편집: 홍진영, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)
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