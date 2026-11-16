주택 소유 최상·최하위 자산 격차 52배…역대 최대

▲ 서울 강남구 한 부동산 중개업소

지난해 주택 소유 가구 가운데 최상위 10%와 최하위 10%의 주택 자산 가액 차이가 52배로 역대 최대로 벌어졌습니다.국가데이터처가 발표한 지난해 주택소유통계에 따르면 자산가액 기준 10분위, 즉 최상위 10%의 주택 자산가액은 평균 15억 5천만 원으로 나타났습니다.최하위 10%에 해당하는 1분위의 주택 자산가액은 3천만 원이었습니다.지난해 최상위인 10분위의 1년간 주택 자산가액 증가율은 16.4%로 모든 분위 가운데 가장 컸지만, 최하위 1분위의 자산가액 수준은 3천만 원으로 변동이 없었습니다.전체 일반가구의 주택 소유율은 57.6%로 한 해 전보다 0.7%p 높아졌습니다.다만 서울은 전국에서 가장 낮은 48.3%로, 전체 가구의 절반 이상이 무주택 상태였습니다.연령별로는 30대 가구주의 주택 소유율은 36.1%로 10갸구 중 6가구 이상이 무주택 상태로 나타났습니다.전체 1인 가구 주택 소유율은 같은 기간 32.0%에서 32.9%로 높아졌지만, 30대의 경우 18.7%에서 18.4%로 0.3%p 하락했습니다.(사진=연합뉴스)