'수원 마약 좀비' 영상 30대 징역 4년 구형…당일 투약 혐의는 포함 안 돼

▲ 수원법원종합청사

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거리에서 비틀거리는 모습이 담긴 이른바 '수원 마약 좀비' 영상 속 30대 남성에게 공소청이 마약 투약·보관 혐의 등으로 징역 4년을 구형했습니다.다만, 영상 촬영 당일 투약 혐의는 공소사실에 포함되지 않았습니다.오늘(16일) 수원지법에서 열린 A 씨의 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의 결심공판에서 공소청은 징역 4년을 선고해 달라고 요청했습니다.같은 혐의로 기소된 지인 B 씨에게는 징역 6개월을 구형했습니다.검사는 "피고인은 동종 전력이 다수 있음에도 범행을 반복했다"며 구형 사유를 밝혔습니다.A 씨의 변호인은 최후변론에서 "피고인은 우측 견갑골 통증을 치료받기 위해 주사를 맞은 뒤 통증으로 스트레칭하는 모습이 '수원 좀비'라는 제목으로 언론에 보도돼 큰 충격을 받았다"고 말했습니다.변호인은 수사 초기 A 씨의 소변 검사에서 마약 성분이 검출되지 않은 점 등을 강조하며 이후 모발 검사에서 나온 양성 반응은 과거 투약에 따른 것이라고 주장했습니다.A 씨는 "(영상 촬영 당시에는) 마약을 투약한 적이 없고 이후 큰 정신적 충격을 받았다"며 "잘못한 부분을 깊이 반성하고 있다"며 선처를 호소했습니다.B 씨도 "다시는 이런 일을 하지 않겠다"고 말했습니다.A 씨는 올해 4월 필로폰 등을 투약하고 7월 필로폰을 자신의 집에 보관한 혐의로 구속기소 됐는데, B 씨로부터 향정신성의약품을 건네받아 투약한 혐의도 있습니다.앞서 A 씨는 지난 6월 22일 수원시 권선구 한 버스정류장 인근에서 등이 굽은 채 양팔을 늘어뜨리고 비틀거리는 모습의 영상이 확산하면서 마약류 투약 의혹을 받았습니다.이후 마약 간이 검사에서 필로폰 양성 반응이 나와 긴급체포됐다가 소변 검사에서 음성이 나와 풀려났고, 이후 모발 정밀 감정에서 다시 양성이 나왔습니다.경찰은 지난 7월 A 씨 주거지에 대한 압수수색 과정에서 소량의 필로폰을 발견하는 등 추가 혐의를 포착해 수사한 끝에 두 달여 만인 지난 9월 구속 송치했습니다.(사진=연합뉴스)