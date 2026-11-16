영국 옥스퍼드대에 K문학 전문 출판 브랜드…첫 작품은 차인표 소설

▲ 옥스퍼드대

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영국 옥스퍼드에 한국 문학을 영어권 독자들에게 소개하는 전문 출판 브랜드(임프린트)가 탄생했습니다.옥스퍼드대 한국학센터는 지역 독립 출판사 '옥스퍼드 이북스'와 한국 문학 작품을 영어로 번역, 출간하는 임프린트 'K-프레스'(K-PRESS) 출범을 위한 업무협약을 맺었다고 16일 밝혔습니다.K-프레스는 배우 겸 소설가 차인표의 장편 소설 '언젠가 우리가 같은 별을 바라본다면'의 영문판 '마더 스타'(Mother Star)를 첫 작품으로 출간하고, 한국 문학의 다양성을 보여줄 수 있는 작품들을 지속해서 선보일 계획입니다.오는 22일에는 옥스퍼드대 이그재미네이션스쿨에서 '옥스퍼드 독립출판 도서전'도 열립니다.이 도서전은 2020년 처음 개최돼 150여 개 독립 출판사와 작가가 참여하는 행사입니다.새로운 한국 작품과 작가를 발굴해 소개하는 역할은 올봄 옥스퍼드대의 한국학 연구 총괄역으로 출범한 옥스퍼드대 한국학센터가 맡습니다.K-프레스는 세계적으로 K-컬처 열풍이 불고 2024년 소설가 한강의 노벨문학상 수상으로 K-문학에 대한 관심도 커졌지만 여전히 영국의 대형서점 서가에 한국 작품이 제한적이고 아동·청소년 문학은 더욱 부족하다는 현실에서 출발했습니다.조지은(지은 케어) 옥스퍼드대 한국학센터 소장은 "번역 출판의 문턱은 여전히 높고 영어권에 소개되는 작품도 일부 작가나 장르에 집중되고 있다"며 "한국인의 삶과 감정, 유머와 상상력을 담은 작품들이 더 폭넓게 소개되기를 바라며 K-프레스가 새로운 통로가 될 것"이라고 말했습니다.현지에서 20여 년간 출판업을 이어 온 옥스퍼드 이북스가 K-프레스의 출판 계약과 도서 제작, 유통, 마케팅 등 출판업 전반을 담당합니다.앤디 세번 옥스퍼드 이북스 대표는 "대형 출판사들은 대개 새로운 작품으로 모험하기를 꺼리지만, 이건 노력과 약간의 위험을 감수할 가치가 있는 일"이라며 "K-프레스 이름을 단, 독자들이 사랑하는 멋진 도서 목록을 갖는 일만으로도 보람 있을 것이고, 장래에 그중 고전이 나온다면 최고의 상이 될 것"이라고 말했습니다.K-프레스의 첫 출간 작품은 차인표의 소설가 데뷔작인 '언젠가 우리가 같은 별을 바라본다면'의 영문판으로, 조 교수와 영국 시인 겸 작가 케이트 클랜치가 번역에 참여했습니다.일제 강점기 일본군 위안부 문제를 다룬 이 소설은 2009년 '잘가요 언덕'이라는 제목으로 발표됐다가 2021년 현재의 제목으로 재출간됐습니다.2024년에는 옥스퍼드대가 한국 문학의 해외 진출 가능성을 모색하기 위해 '옥스퍼드 한국 문학 페스티벌'을 처음 열 때 소개하면서 재조명받았습니다.차인표 작가는 "영국에서 한국 문학을 전문으로 소개하는 창구가 생긴다는 소식이 반갑고, 첫 작품으로 제 소설이 선정돼 감사한 마음"이라며 "영어권 독자들이 굴곡진 역사 속 희생자들이 겪었던 아픔에 공감할 수 있다면 작가로서 더 바랄 것이 없겠다"고 소감을 전했습니다.K-프레스는 국내외에 많이 알려지지 않았더라도 성장 가능성이 있는 한국 작가와 문학적 가치가 높은 작품을 지속적으로 찾아내 소개할 계획입니다.한국학센터도 K-프레스 출범을 계기로 한국 문학 소개를 위한 기회를 확대해 나갈 계획입니다.이학준 옥스퍼드대 연구원은 "한국어와 영어의 언어적·문화적 차이를 깊이 이해하면서 문학 작품을 번역할 수 있는 인재를 육성하는 방안도 모색하고 있다"며 "앞으로도 한국 문학에 대한 학술적 연구와 국제 교류를 확대하고, 문학 번역 및 출판 분야의 협력 활동을 이어갈 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)