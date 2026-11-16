국민의힘 "국회의장 개헌론, 국면 전환용…이번 정부서 개헌 없다"

▲ 국민의힘 장동혁 대표(가운데), 정점식 원내대표(왼쪽), 신동욱 최고위원이 16일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 현장 최고위원회의에서 이른바 '조작기소 특검법'을 규탄하며 구호를 외치고 있다.

국민의힘은 오늘(16일) 조정식 국회의장이 "내년이 개헌 적기"라면서 국회 헌법개정자문위원회 공동위원장으로 김형오·정세균 전 국회의장을 위촉하고 개헌 로드맵을 발표한 데 대해 "조작기소 특검법 시선 돌리기", "국면 전환용 카드"라고 비판하며 협조 불가 의사를 분명히 밝혔습니다.장동혁 대표는 이날 페이스북 글에서 "조 의장이 느닷없이 개헌 타령이다. 사상 최악의 위헌 법률 '이재명 탈옥법' 통과시킨 의장이 있는 헌법도 안 지키면서 무슨 '개헌'인가. 민생국회 떠들더니 개헌이 민생인가"라며 "'이재명 탈옥'이 급하니 이것저것 막 던진다. 시선 돌리기다. 개헌까지 탈옥 도구로 쓴다"고 말했습니다.정점식 원내대표는 국회에서 긴급 기자회견을 열어 "현행 헌법도 제멋대로 짓밟는 세력이 무슨 개헌이란 말이냐"며 "이번 정부에서 개헌은 없다"고 말했습니다.그는 "무엇보다 국회의장의 입장 발표 시점이 문제다. 내일 국무회의에서 '이재명 탈옥법' 의결을 앞두고 있고 오늘 국회의장은 개헌론을 띄웠다"며 "탈옥에 대한 여론의 비판을 돌리기 위해 개헌을 미끼로 삼은 것"이라고 주장했습니다.이어 "국무총리는 대통령 대신 이재명 탈옥법을 의결하고, 국회의장은 국민에게 개헌으로 보이스피싱을 하고 있다. 대한민국 헌법을 이재명 탈옥의 도구로 쓴 것"이라며 "용납할 수 없는 추악한 행태"라고 비판했습니다.그는 "조 의장은 국회의장은 물론 국회의원 자격도 없다"며 "개헌을 운운하는 대국민 사기를 즉각 중단하고 사퇴부터 해야 한다"고 요구했습니다.임이자 정책위의장은 페이스북에서 "지금 국회의장의 책무는 분명하다. 여야가 머리를 맞대고 민생 예산을 제대로 심사하도록 이끌고 162조 원 미래대응기금 문제를 합리적으로 풀어내며 거대 여당의 입법 독주를 막는 균형추이자 중재자가 되는 것"이라며 "조 의장은 지금 국회에서 뭣이 중한지 정말 모르나"라고 반문했습니다.그러면서 "의장이 당연한 원칙을 '개헌 3원칙'이라며 새로운 해법인 양 포장하니 '이재명 탈옥법' 국무회의 의결 논란을 덮으려는 물타기용 개헌 몰이 아니냐는 의심까지 나오는 것"이라며 "국면 전환용 개헌 몰이 카드는 조용히 내려놓으라"고 말했습니다.박성훈 수석대변인은 논평에서 조 의장 회견에 대해 "그야말로 자다가 봉창 두드리는 소리"라며 "정권의 치부를 헌법으로 세탁하고 국민의 눈과 귀를 틀어막겠다는 치졸한 물타기이자 뻔뻔한 국면 전환용 연막탄이라는 의심을 자초한 것이다. 국민을 바보로 아나"라고 따졌습니다.이어 "조 의장은 취임 초에는 현직 대통령의 연임 개헌 가능성을 열어놓더니 인제 와서는 헌법을 들먹이며 불가능하다고 말을 뒤집었다"며 "조 의장은 국민을 기만하는 개헌 정치쇼를 당장 집어치우라"고 요구했습니다.(사진=연합뉴스)