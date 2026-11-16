일 오키나와 주둔 미군, 이번엔 공연음란 혐의 체포

▲ 나하 경찰서를 나와 검찰을 향하는 발라드 일병

일본 오키나와현에 주둔하는 미군의 범죄가 끊이지 않고 있습니다.주일미군은 지난달 초 후텐마 기지 소속 해병대 일병이 30대 여성 강도살인 혐의로 체포되자 외출 금지 등 기강 잡기에 나섰지만 이후에도 장병들에 의한 불상사가 이어지고 있습니다.16일 요미우리신문에 따르면 오키나와현 경찰은 주일미군 가데나 기지 소속 공군 A(25) 병장을 공연음란 혐의로 지난 14일 현행범으로 체포했습니다.A 병장은 14일 오후 11시 5분께 오키나와시의 한 상업시설에서 하반신을 노출한 혐의를 받습니다.그는 지나가던 여성에게 영어로 "보라"(Look)며 말을 걸었고, 놀란 여성이 전화로 경찰에 신고했습니다.이어 여성이 인근 파출소로 향하자 A 병장이 뒤따라갔고, 현장에 있던 경찰관이 그를 붙잡았습니다.당시 A 병장은 만취 상태였으며, 경찰 조사에서 "모르는 일"이라며 혐의를 부인했습니다.오키나와 주둔 미군은 지난달 나하시에서 발생한 해병대원의 강도살인 사건을 계기로 기강 바로잡기에 나선 상탭니다.미군 당국은 지난달 4일 해당 해병대원이 체포된 직후 약 한 달간 전 장병의 새벽 시간대 외출을 금지했습니다.그러나 기강 확립 기간 중인 지난달 31일 다른 해병대원이 음주운전 혐의로 체포되는 등 사건이 끊이지 않았습니다.이에 미군은 통제 기간을 다음 달 7일까지 연장했습니다.기지 내에 거주하는 하급 장병에게는 0시부터 오전 5시까지 외출을 금지하고, 전 장병에게는 자정 이후 기지나 자택 외부에서 음주를 금지하는 명령을 내렸습니다.하지만 통제 강화 조치가 무색하게 또다시 불미스러운 사건이 발생했습니다.(사진=교도, 연합뉴스)