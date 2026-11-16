"내년 AI발 미 회사채 발행 2천800조 원…사상 최대"

대형 기술기업들의 인공지능(AI) 인프라 구축 지출과 높은 차환 수요가 맞물리면서 내년 미국 투자등급 채권 발행 규모가 또다시 사상 최대를 기록할 것이라고 JP모건체이스가 전망했습니다.



14일 블룸버그 통신에 따르면 나다니엘 로젠바움 등 JP모건 전략가들은 보고서에서 내년 미국 투자등급 채권 발행 규모를 2조1천억달러(약 2천807조원)로 제시했습니다.



이는 올해 사상 최대치로 예상되는 2조달러(약 2천673조원)를 웃도는 수준입니다.



이들은 시장이 계속 성장함에 따라 연간 2조달러 이상의 발행이 "점점 일상적인 일이 될 수 있다"고 덧붙였습니다.



JP모건은 기술·미디어 기업의 차입이 내년 순신규 발행을 주도할 전망이고, 합계 6천120억달러(약818조원)로 전체 투자등급 채권 발행의 약 30%에 해당한다고 내다봤습니다.



이 중 하이퍼스케일러(초대형 데이터센터 운영사)의 발행액이 2천250억달러(약 301조원), 데이터센터·컴퓨팅 칩 금융 관련 발행액이 2천250억달러(약 301조원)입니다.



로젠바움은 "발행은 AI 인프라 구축에 자금을 대는 업종에 이례적으로 집중된 상태를 유지할 것이며, 이로 인해 전체 발행 전망치가 AI 자본지출 주기에 더욱 민감해진다"고 말했습니다.



올해 인수합병(M&A) 관련 채권 발행은 역사적으로 높은 수준을 기록했습니다.



JP모건은 그 기저효과로 내년엔 전년 대비 52% 급감할 것으로 예상했습니다.



다만 이들 전략가는 기업의 적극적인 투자 심리가 되살아나면 거래와 전체 발행 규모를 예상보다 늘릴 수 있는 주요 상방 변수라고 밝혔습니다.



중간선거에서 민주당이 약진한 주요 주들에서 인허가·개발 관련 규제가 강화되면 2028년 데이터센터 사업이 지연되고 기술기업의 차입이 줄어들 수 있다는 점도 지적됐습니다.



하이퍼스케일러들이 달러화 대신 외화로 채권을 발행하는 비중을 계속 늘릴 경우에도 미국 투자등급 채권 발행 규모는 줄어들 수 있습니다.



내년 미국 투자등급 채권 발행 전망을 두고 월가 은행들의 견해는 엇갈립니다.



TD시큐리티스는 내년 발행 규모가 사상 최대인 2조4천억달러(약 3천208조원)로 급증할 것으로 전망했습니다.



반면 뱅크오브아메리카(BofA)는 하이퍼스케일러들의 자금 조달원 다변화와 M&A 감소를 이유로 발행 규모가 1조9천억달러(약 2천540조원)로 줄어들 것으로 예상했습니다.