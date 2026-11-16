'원조 멕시코 마약왕' 펠릭스 가야르도 사망

▲ 15일 사망한 멕시코 마약 카르텔 수장 미겔 앙헬 펠릭스 가야르도의 2005년 모습

멕시코 마약밀매 산업의 토대를 만든 마약상 미겔 앙헬 펠릭스 가야르도가 80세로 사망했습니다.멕시코 당국에 따르면 가야르도는 현지시간 15일 멕시코 서부 과달라하라의 한 사립병원에서 다발성 장기부전으로 숨졌습니다.1989년부터 37년간 수감 생활을 이어 온 가야르도는 최근 고혈압과 당뇨병 등으로 건강이 크게 악화한 상태였습니다.경찰 출신인 가야르도는 코카인을 대규모로 미국에 운반한 최초의 멕시코 카르텔로 꼽히는 과달라하라 카르텔의 창설자 중 한 명입니다.1970년대 급속히 성장한 과달라하라 카르텔을 이끈 그에겐 '보스 중의 보스'라는 별명이 붙기도 했습니다.콜롬비아의 마약 조직과 동맹관계를 구축한 그는 경비행기를 이용해 마약을 운반하는 수법 등으로 조직을 키웠습니다.한때 시날로아 주지사의 경호 업무를 맡았던 그의 경찰 경력은 현지 정치인 등 부패한 관료와 연결되는 데 도움을 준 것으로 보입니다.그가 카르텔을 확장하고 마약과의 전쟁 과정에서 몰락한 과정은 2018년 넷플릭스 시리즈 '나르코스: 멕시코'에서도 다뤄졌습니다.가야르도는 1989년 체포돼 마약 밀매 등의 혐의로 징역 40년을 선고받았습니다.이와는 별개로 1985년에 발생한 미국 마약단속국(DEA) 요원 납치·살해 사건과 관련해 기소돼 추가로 징역 37년을 선고받았습니다.다만 그는 끝까지 DEA 요원 살해에 대한 책임을 부인했습니다.가야르도가 만든 과달라하라 카르텔은 1990년대 붕괴했고, 지역 조직들이 독립하면서 이후 시날로아 카르텔을 비롯한 여러 대형 마약 조직으로 분화했습니다.(사진=AFP, 연합뉴스)