팔불출 변요한 "우리 티파니 씨 너무 사랑스러워"…고척돔 녹인 부부의 첫 동반 외출

배우 변요한과 그룹 소녀시대 멤버 티파니 부부가 결혼 후 첫 동반 공식석상에 나서며 현장을 달콤한 신혼 열기로 물들였다.



지난 15일 서울 구로구 고척스카이돔에서 개최된 '2026 멜론뮤직어워드'(이하 MMA)에서는 변요한과 티파니가 '올해의 아티스트'와 '올해의 레코드' 시상을 위해 함께 무대에 올랐다.



아내 티파니와 다정하게 팔짱을 낀 채 등장해 나란히 마이크 앞에 선 변요한은 "나는 'MMA' 시상식이 처음이지만 우리 티파니 씨는 이 자리에 섰던 적이 있다"며 제1회 멜론뮤직어워드에서 소녀시대로 6관왕을 거머쥐었던 아내의 화려한 이력을 자랑스레 뽐냈다.



이에 티파니가 손가락으로 브이(V) 포즈를 취하며 화답하자, 아내의 모습을 바라보던 변요한은 "티파니 씨가 너무 사랑스러워서 내가 리액션을 하지 못했다"고 너스레를 떨며 못 말리는 팔불출 면모를 드러냈다. 신혼부부만의 달달한 케미스트리에 객석에서는 뜨거운 환호성이 터져 나왔다.



'올해의 아티스트' 부문 방탄소년단 시상 이후 '올해의 레코드' 시상을 위해 다시 마이크를 잡은 변요한은 "내년이 소녀시대 20주년으로 알고 있다. 준비는 잘 돼 가시나"라고 애정 어린 질문을 건넸다. 이에 티파니는 "열심히 준비 중이다. 많은 고민 끝에 좋은 모습으로 인사드릴 수 있도록 열심히 준비 중이니 소녀시대 20주년을 많이 기대해 달라"고 애교 섞인 당부를 전했다.



이어 티파니가 "너무 내 얘기만 한 것 같다. 요한 씨 얘기도 해 달라"며 남편을 배려하자, 변요한은 "여기는 제 판이 아니기 때문에 티파니 씨 이야기를 하는 것만으로도 나는 만족한다"고 화답해 훈훈한 사랑꾼 면모를 뽐냈다.



한편, 변요한과 티파니는 지난 2024년 5월 공개된 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'에서 연기 호흡을 맞추며 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난 2월 혼인신고를 마치고 법적 부부가 되며 많은 축하를 받았다.



[사진=웨이브 방송 캡처]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)