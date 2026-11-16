레오 교황 "아마존 삼림파괴는 소수 이익 위한 착취"

▲ 페루 푸칼파를 찾은 교황 레오 14세

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남미를 순방 중인 교황 레오 14세가 현지시간 15일 세계 최대 열대우림인 아마존 삼림이 개발로 파괴되고 있다고 비판하며 가톨릭 신자들이 끈기 있게 이에 맞서야 한다고 촉구했습니다.로이터와 AFP통신에 따르면 교황은 이날 페루 아마존 밀림의 관문 푸칼파를 찾아 원주민 지도자들 앞에서 "무분별한 삼림 벌채와 불법 채굴, 기름 유출로 인한 강의 오염이 초래하는 피해를 여러분은 잘 알고 있다"고 말했습니다.그는 이어 "이런 것은 단발성 사고가 아니라 천연자원의 무책임한 착취가 초래한 결과로 공동체의 존립 자체를 약화시킨다"고 지적했습니다.페루 정부 통계에 따르면 페루는 2002년부터 2024년까지 320만㏊의 산림을 잃었습니다.이는 벨기에 국토 전체 면적과 비슷한 크기입니다.교황은 소수의 이익을 위해 즉각적인 경제 이득을 추구하고자 자연과 문화를 착취하는 경향이 있다면서 "끈기와 넓은 시야를 갖고 이런 모델에 맞서야 한다"고 역설했습니다.교황은 또 삼림 파괴에 항의하는 원주민 지도자들이 잇따라 살해되고 있다며 이는 반드시 해결해야 할 살인 사건이라고 강조했습니다.그는 "많은 원주민 지도자가 자신들의 땅을 지키려다 살해됐다"며 "이 형제들의 피가 하느님께 울부짖으며 정의를 요구하고 있다"고 말했습니다.이날 행사에 참석한 원주민 다수는 전통 의상을 입고 얼굴에는 기하학적 무늬를 그려 넣었습니다.페루 원주민들은 불법 벌목과 금 채굴, 코카 재배, 농경지 확대 등으로 갈수록 압박받고 있습니다.마약 밀매 등에 저항하는 원주민 공동체에서는 사건도 늘었습니다.한 통계에 따르면 지난 15년간 페루에서 원주민 지도자 35명이 살해됐으며 이 중 3분의 2 이상이 최근 10년 사이 희생됐습니다.푸칼파 연설에 앞서 전통 의상을 입은 공연단은 교황을 위해 무용 공연을 했으며 연설 뒤에는 구슬과 씨앗을 꿰어 만든 머리띠를 머리에 씌워줬습니다.미국 시카고 출신인 레오 14세는 선교사로 약 20년간 페루에서 살았으며, 바티칸시국 국적뿐만 아니라 미국과 페루 국적도 함께 갖고 있습니다.푸칼파에 앞서 그는 해발 3천400ｍ 고지대에 있는 옛 잉카제국 수도 쿠스코도 방문했습니다.이곳에서는 비가 내리는 속에서 약 50만명으로 추산되는 신자들이 몰렸습니다.교황이 지나가는 길을 따라 수 킬로미터에 걸쳐 늘어선 인파는 경찰 저지선 앞으로 몰려들어 팻말을 들고 교황을 환영했습니다.교황은 지난달 폐암 수술을 받은 지 약 한 달 만에 이날 고지대의 쿠스코를 방문해 관심을 끌었습니다.쿠스코를 방문하는 여행객들도 고산병을 겪기도 하기 때문입니다.의료 전문가들은 교황이 이번 남미 순방에서 특별한 위험에 직면하지는 않겠지만 고도 변화로 인해 휴식을 취해야 할 수 있다고 설명했습니다.교황은 우루과이·아르헨티나·페루를 도는 12일간 일정의 남미 순방을 마치고 16일 바티칸으로 귀국할 예정입니다.이 기간 교황을 보기 위해 1천200만 명이 몰렸는데 이는 지난해 5월 교황 취임 이후 최대 숫자라고 로이터는 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)