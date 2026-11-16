김민석, 최민희 발언 논란에 "정치 별개 윤리 문제 판단 이뤄질 것"

▲ 더불어민주당 김민석 대표와 최민희 최고위원이 16일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다.

김민석 민주당 대표가 '발언 논란'을 빚은 최민희 최고위원 사건을 윤리심판원에 넘긴 것에 대해 "모든 절차는 당헌·당규의 절차에 따라서 엄정하고 독립적으로 이루어질 것"이라고 밝혔습니다.김 대표는 오늘(16일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "당내 문제와 관련해서 윤리감찰단 감찰 조사를 지시했고, 그 결과를 보고받고 윤리심판원에 이첩하도록 지시했다"며 이같이 강조했습니다.그는 "정치 문제와 별개로 이루어지는 윤리 문제에 대한 당의 판단이 이뤄질 것"이라며 "이 과정과 결과에 대해서 당의 모든 성원이 존중해 주시기를 부탁드린다"고 당부했습니다.최 최고위원은 최근 지역구 당원 등이 참여한 단체 대화방에서 국회 취재 사진·영상 기자들을 '하이에나 떼'라고 표현해 논란을 빚었습니다.이에 더해 최 최고위원이 지난달 지역구에서 열린 비공개 간담회에서 "이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다", "하야하는 쪽으로 잘 해보자는 입장이었다"고 말했다는 보도도 나왔습니다.이후 최 최고위원은 페이스북 등을 통해 "대통령께서는 내란 후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장·관철시키셨다"며 "제가 헷갈린 점이 있었다"고 거듭 해명한 바 있습니다.김 대표는 최 최고위원에 대한 윤리 감찰을 지시한 지 사흘 만인 어제 윤리심판원에서 사건 이첩을 지시했습니다.(사진=연합뉴스)