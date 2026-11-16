제임스, 키드 제치고 NBA 통산 어시스트 3위

▲ 르브론 제임스

미국프로농구(NBA) 통산 최다 득점 기록 보유자인 '킹' 르브론 제임스(필라델피아 세븐티식서스)가 리그 통산 어시스트 3위에 올랐습니다.제임스는 오늘 미국 필라델피아 엑스피니티 모바일 아레나에서 열린 인디애나 페이서스와의 2026-2027 NBA 정규리그 홈 경기에서 15점 11어시스트 7리바운드로 맹활약하며 팀의 131-124 승리에 앞장섰습니다.특히 제임스는 어시스트 11개를 더하며 통산 어시스트를 1만 2,092개로 늘려 제이슨 키드(은퇴·1만 2,091개)를 앞질러 NBA 역대 최다 3위에 이름을 올렸습니다.NBA 역대 최다 어시스트 1·2위는 은퇴한 존 스톡턴(1만 5,806개)과 크리스 폴(1만 2,552개)입니다.제임스는 앞으로 461개를 더하면 폴을 제치고 2위에 오를 수 있습니다.2023년 2월 '전설' 카림 압둘자바(은퇴·3만 8,387점)를 제치고 NBA 역대 최다 득점 1위에 오른 뒤 현재까지도 매 경기 기록을 경신 중인 제임스는 어시스트 부문에서도 굵직한 발자취를 남겼습니다.그의 통산 득점 1위 기록은 4만 3,606점으로 늘었습니다.제임스는 "정말 겸손해진다. 제 커리어에서 전혀 예상하지 못했던 기록"이라면서 "어시스트는 제게 큰 의미를 지닌다. 바로 공의 움직임, 동료들을 찾아내 정확한 타이밍과 지점에 전달하는 것"이라고 소감을 밝혔습니다.제임스와 제일런 브라운(31점), 타이리스 맥시(27점 6어시스트) 등의 활약을 앞세운 필라델피아는 2연승을 거둬 11승 3패를 기록, 같은 날 댈러스 매버릭스를 완파하고 6연승을 질주한 보스턴 셀틱스(11승 2패)에 이어 동부 콘퍼런스 2위를 달렸습니다.파스칼 시아캄이 31점을 넣으며 분전했지만 승리로 연결 짓지 못한 인디애나는 동부 콘퍼런스 10위(5승 9패)에 그쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)