행정기관 이메일 300여 개 계정에 비정상 접속…정부, 합동점검

▲ 행정안전부

일부 지방정부의 취약한 네트워크를 통해 행정기관 업무용 이메일시스템에 해커가 침입해 300여 개 계정에 비정상적으로 접속한 사실이 확인됐습니다.행정안전부는 지난 9일 유관기관으로부터 행정기관의 업무용 이메일 등에 대한 외부 해킹 사실을 통보받고, 정확한 사고 원인과 피해 현황을 파악하기 위해 관계기관 합동점검에 착수했다고 밝혔습니다.현재까지 확인된 바에 따르면 공격자는 일부 지방정부의 취약한 네트워크를 통해 국가정보자원관리원이 운영하는 행정업무용 이메일시스템 등에 접근한 것으로 파악됐습니다.이 과정에서 통합인증체계인 SSO(Single Sign-On·싱글 사인온)의 취약점을 악용한 것으로 조사됐습니다.행안부는 현재까지 300여 개 계정에서 비정상적인 접속이 발생한 사실을 확인했습니다.이에 개인정보보호위원회에 개인정보 유출 사실을 신고하고, 정보가 유출된 당사자들에게도 관련 사실을 통지했습니다.추가 피해를 막기 위해 지방정부 서버와 행정업무용 이메일시스템 간 불필요한 연결 경로를 차단하고, 이메일시스템 등에 긴급 보안조치를 실시했습니다.사이버 위협 탐지와 대응을 위한 보안관제도 강화했습니다.행안부는 국가정보원, 한국인터넷진흥원 등 관계기관과 합동점검을 통해 정확한 해킹 원인과 침해 경로를 규명할 계획입니다.또 추가적인 해킹 흔적과 시스템 내부에 악성코드가 남아 있는지 등을 정밀 점검하고 취약점 개선과 유사 사고 재발 방지를 위한 보안대책을 마련할 방침입니다.행안부는 "관계기관과 긴밀히 협력해 추가 피해를 방지하고 시스템의 안전성을 확보하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)