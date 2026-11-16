'10대 소녀 살인' 50대 남성, 범행동기 침묵…경찰, 프로파일러 투입

▲ 50대 남성이 아들 성범죄 피해자인 여성을 살해한 주택가 현장

서울 성북구에서 50대 남성이 15세 소녀를 살해한 사건을 수사하는 경찰이 범행동기를 규명하는 데 수사력을 집중하고 있습니다.서울경찰청 관계자는 오늘(16일) 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 "(살인 피의자에 대한) 프로파일러 면담을 진행하고 있고 스마트폰 포렌식과 주변 진술을 중심으로 범행 동기에 대해 계속 수사 중"이라고 말했습니다.피의자는 만취 상태로 체포됐을 당시부터 범행 동기 등에 대한 진술을 계속해 거부하고 있는 것으로 파악됐습니다.경찰은 피의자가 훼손한 피해자 스마트폰에 대해서도 포렌식을 진행하고 있습니다.50대 남성 진 모 씨는 지난 10일 서울 성북구 정릉동 공유 숙박 숙소에서 아들의 성범죄 사건 피해자인 10대 여성을 살해한 혐의를 받습니다.진 씨는 지난 11일 새벽 해당 숙소에서 체포됐는데, 경찰은 진 씨가 계속 진술을 거부하고 있다며 진 씨와 사실혼 관계에 있던 전 연인인 20대 여성 김 모 씨에 대한 참고인 조사를 이어가고 있다고 밝혔습니다.서울청 관계자는 "현재까지 김 씨는 이번 사건에 대해선 참고인 신분"이라며 "숙소 예약이나 신고 경위 등에 대해 조사를 두 차례 진행했다"고 말했습니다.경찰은 이번 사건이 노원경찰서에서 수사 중인 김 씨 관련 금품 갈취 사건 등과는 직접 관련성이 있다고 보기 어려워 병합은 검토하지 않는다고 밝혔습니다.김 씨는 숨진 10대 여성과 진 씨 아들과 함께 채팅 애플리케이션에서 '조건 만남'으로 남성들을 유인해 금품을 갈취했고, 이 과정에서 여성에게 성매매 등을 강요했다는 의혹을 받습니다.경찰은 이번 사건과 관련해 신변보호 위협을 받는 또 다른 청소년은 현재까지 확인된 바 없다고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)