역대 최초 LEET 만점자 '불똥'…서울대 치대생 입장 냈다

▲ 법학적성시험(LEET)

올해 세무사 시험 수석 합격자의 부정행위가 드러난 가운데, 법학적성시험(LEET) 사상 첫 만점자에게도 생성형 인공지능(AI)을 사용한 것 아니냐는 의혹이 제기됐습니다.서울대 치의학과 1학년인 이 모(33) 씨는 최근 한 유튜브 채널에서 자신의 2027학년도 LEET 시험지를 공개하고 공부법을 공유했습니다.하지만 시험지에서 석연치 않은 정황이 발견됐다며 소명이 필요하다는 지적이 입시업계에서 나오고 있습니다.이 씨는 2008년 LEET 도입 이후 처음으로 언어이해와 추리논증 문제를 모두 맞혔습니다.학부 1학년이라 로스쿨 입학 자격은 없지만, 자신의 공부법과 사고력을 시험하기 위해 응시했다는 입장입니다.최근에는 한 유명 사교육 업체의 '학습전략' 강사로도 등록됐습니다.그러나 입시업계 관계자들은 만점을 받을 정도의 실력자라면 좀처럼 보이지 않을 행동의 흔적이 시험지에서 포착됐다고 주장하고 있습니다.문제가 된 건 28번 문항입니다.법률저널이 응시자 참여를 토대로 추정한 정답률이 80%로, 상대적으로 쉬운 문항입니다.하지만 이 씨의 시험지에는 정답이 아닌 다른 선지를 골랐다가 고친 흔적이 남아 있습니다.로스쿨 입시 관계자는 "상위 10％에 해당하는 실력자라면 바로 풀 수 있는 문제로 평가한다. 쉬운 문제를 고민했다는 뜻"이라고 말했습니다.이 씨는 28번을 포함해 25∼29번 문항의 선지를 연달아 수정해 만점을 받았습니다.특히 이 씨가 처음 정답으로 고른 선지들은 24∼28번 문항의 정답과 일치했습니다.이에 온라인 커뮤니티 등에서는 이 씨가 따로 확보한 답을 한 문항씩 밀려 쓴 것 아니냐는 의혹이 제기되고 있습니다.2016년 LEET 언어이해 영역 만점자인 노형석 메가로스쿨 강사도 최근 한 유튜브 채널에서 28번 문항을 언급하며 "이분의 시험지를 보면 고민이 길어지는 스타일이 아니다. 직관적으로 문제를 잘 푸는 건데, (정답을) 안 고르기가 쉽지 않다"고 말했습니다.이어 "답(선지)을 위에서부터 볼 텐데 3번(정답)을 안 고르기가 쉽지 않다. 정답률이 80%라고 다 맞히는 건 아니지만 무언가 다른 선택을 했을 때 그 이유가 설명되는 경우가 있다"면서도 "(이 경우는) 잘 모르겠다"고 덧붙였습니다.이 씨는 올해 서울대에 입학했지만, 처음 수능에 응시한 건 2013년입니다.당시 전 영역에서 6∼8등급의 낮은 성적을 받았다고 밝혔습니다.2018년 수능에서도 국어 영역 7등급을 받았지만, 사업 실패를 겪은 뒤 3주 동안 도보 전국 일주 도중 스마트폰을 잃어버린 채 수십km를 걸으면서 아날로그 환경에서 인지적인 변화를 겪었다고 주장하고 있습니다.이후 2024학년도 수능을 통해 고려대 정치외교학과에 합격했고, 2026학년도 수능에서는 전 과목 1등급을 받아 서울대로 옮겼다고 합니다.이 씨는 고려대 재학 당시 다른 이름을 사용하다가 개명한 것으로 파악됐습니다.이 씨는 최근 소셜미디어에서 "부정행위 의혹에 대해 명확한 사실로 답하고자 한다"고 밝혔습니다.그러면서 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험 국어 영역 문제지가 공개되는 대로 문제 풀이와 채점 과정을 생중계하겠다고 예고했습니다.LEET와 수능 국어 영역은 난도 차이가 뚜렷하지만, 사전 유출 가능성이 없고 가장 빨리 문제를 풀 수 있는 시험이 수능이어서 이런 방법을 고안했다는 입장입니다.다만 난도 차이를 고려해 정규 시험 시간인 80분보다 15분 짧은 65분 동안 문제를 풀겠다고 했습니다.또, 선택과목 2개까지 포함해 일반 수험생보다 11문항을 더 푸는 자체 제약도 두기로 했습니다.이 씨는 부정행위 가능성을 확인하고 문제 풀이를 감독할 언론사를 물색하는 등 의혹을 적극적으로 소명하겠다는 입장입니다.다만 최근 제기된 의혹에 대한 입장을 확인하기 위한 언론의 여러 차례 연락 시도에도, 이 씨는 전화 통화나 문자 메시지에 답하지 않고 있습니다.(사진=연합뉴스)