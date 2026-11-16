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통화하는 척 슬쩍…식당 12곳 돌며 '먹튀'한 30대 구속

홍승연 기자
작성 2026.11.16 13:28 조회수
통화하는 척 슬쩍…식당 12곳 돌며 '먹튀'한 30대 구속
▲ 경찰

식당에서 상습적으로 무전취식 범행을 저지른 30대 남성이 공소청에 넘겨졌습니다.

대전 유성경찰서는 사기 혐의로 30대 A 씨를 구속해 공소청에 송치했다고 오늘(16일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 8월 27일부터 최근까지 대전 유성구 봉명동 일대 식당 12곳을 돌며 68만 원 상당의 술과 음식을 먹고 값을 치르지 않은 혐의를 받습니다.

경찰 조사 결과 A 씨는 주로 영세한 식당을 골라 식사를 마친 뒤 음식을 추가로 주문해 놓고 전화 통화를 하는 척하며 자리를 빠져나가 도주하는 수법을 써온 것으로 파악됐습니다.

신고를 접수한 경찰은 CCTV 추적 등을 통해 A 씨를 특정했고 수사 과정에서 동일 수법의 피해 11건을 추가로 확인해 A 씨를 구속했습니다.

한편, 대전 서부경찰서도 지난달 24일 서구 관저동의 한 식당에서 5만 원어치 음식을 먹고 돈을 내지 않고 달아난 40대 3명을 추적해 검거했습니다.

경찰은 "무전취식은 영세 자영업자의 생계를 직접 위협하는 민생 침해 범죄"라며 "상습범은 구속 수사하는 등 무관용 원칙으로 대응하겠다"고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
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