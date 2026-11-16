경찰, 'AI 부정' 세무사 수석 초소형카메라 등 확보…곧 소환조사 예상

▲ 서울경찰청 광역수사단

경찰이 올해 세무사 시험 수석 합격자의 인공지능(AI) 이용 부정행위와 관련해 초소형 카메라 등을 확보하고 수사에 속도를 내고 있어 곧 소환조사가 예상됩니다.서울경찰청 광역수사단은 어제(15일) 오전 부정행위를 시인하고 자수서를 제출한 제63회 세무사 시험 수석 합격자 A 씨의 부정행위 실행 수법과 경위 등을 조사하고 있습니다.경찰은 위계에 의한 공무집행 방해, 업무방해 등 혐의 적용을 검토하고 있습니다.A 씨 측 변호인은 어젯밤 10시쯤 서울 마포구 광수단 청사에 출석해 A 씨의 범행에 이용된 초소형 카메라와 노트북, 휴대전화 등 기기를 제출했습니다.경찰은 해당 기기들이 실제 범행에 이용된 것이 맞는지 분석하는 동시에 조만간 A 씨를 불러 부정행위 수법 등을 조사할 계획입니다.또 A 씨에게 공범이 있었는지 등에 대해서도 수사할 방침입니다.제출된 기기에 초소형 이어폰, AI 안경 등은 없는 것으로 전해졌습니다.경찰은 초소형 카메라와 스마트폰 등을 이용한 구체적 수법을 묻는 말에는 "자세히 말하기엔 예민한 단계"라며 말을 아꼈습니다.A 씨는 어제 변호사의 유튜브 채널에 출연해 "1·2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다"며 "제가 한 일을 모두 자수서에 써서 서울경찰청에 제출했다"고 밝혔습니다.A 씨는 'AI 안경'이 아닌 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영해 AI에 전송한 뒤 스마트폰으로 답을 확인하는 방식으로 부정행위를 저질렀다고 밝혔습니다.서울경찰청 관계자는 오늘 정례 기자 간담회에서 "수능에 대비해 수능부정행위대책반을 구성해 시도 교육청 간 핫라인을 구축하고 (부정행위에) 신속하게 대비하겠다"고 말했습니다.이어 "향후 산업인력공단 등 (다른 시험) 관계기관과도 긴밀히 협력해 엄정 대응하겠다"고 했습니다.경찰청은 전국 각 시·도청 수사계장을 팀장으로 하는 46명 규모의 대책반을 구성했습니다.경찰은 매년 수능을 앞두고 교육부의 요청으로 대책반을 구성해 부정행위 단속 등을 해왔습니다.서울청 관계자는 "대입 시험이 얼마 남지 않은 시점에서 스마트 기기를 이용한 시험 부정행위가 발생해 국민적 우려가 상당히 높은 상태"라며 "스마트 기기 이용 부정행위는 시험의 공정성을 훼손하고 다른 수험생의 기회를 박탈하는 중대한 범죄인 만큼 수사 의뢰 시 엄정하고 신속하게 수사할 예정"이라고 강조했습니다.추후 경찰은 A 씨 사건뿐만 아니라 제보나 고발, 특이 고득점자 대상 조사, 부정행위 장비 구매자 조사 등을 통해 본격적인 AI 활용 각종 시험 부정행위 수사에 나설 것으로 보입니다.다만 A 씨 자수 이후 경찰에 접수된 부정행위 관련 제보나 고발은 아직 없는 것으로 파악됐습니다.(사진=연합뉴스)