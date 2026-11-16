교육부 "수능 연기 없다…초소형 카메라 감독 방안 검토 중"

▲ 스마트안경 부정행위 시연하는 신진용 교육부 대입정책과장

세무사 시험 수석 합격자의 AI 활용한 부정행위가 논란을 일으킨 가운데, 교육부는 정치권 등 일부의 수능 연기 주장에 대해 "수능 연기는 검토하고 있지 않다"고 말했습니다.신진용 교육부 대입정책과장은 오늘(16일) 오전 정부 세종청사에서 한 정례브리핑에서 수능 시험 연기 가능성을 묻는 기자 질문에 "수능 연기는 없다"고 못박았습니다.다만 교육부는 최근 논란이 된 초소형 카메라 등을 활용한 부정행위에 대해서는 감독 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다.초소형 카메라 식별 가능 여부에 대해 신 과장은 "초소형 카메라도 분명한 외형적 특징이 있는 것으로 알고 있다"며 "전문가 의견을 들어보려 한다"고 전했습니다.일부에서 대안으로 제시하고 있는 전파 차단과 금속탐지기 도입 여부에 대해선 "전파 차단은 우리 전파법상 허용되지 않고 있고, 신체 수색이나 소지품 검사도 어느 정도 법적 근거가 있어야 한다"고 신 과장은 말했습니다.(사진=연합뉴스)