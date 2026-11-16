서강대, 캐나다 토론토대학과 AI 공동워크숍 개최…"AI 성과 적극 공유"

▲ 서강대학교-캐나다 토론토대학교, 인공지능(AI) 공동워크숍 개최

서강대학교가 주최하고 서울시가 후원하는 '서강대-캐나다 토론토대 AI 공동워크숍'이 지난 10월 28일 개최됐습니다.이번 워크숍은 지난 1월 캐나다 토론토대와 업무협약을 체결한 데 이어 실질적인 교육·연구 협력으로 발전시키기 위해 마련됐습니다.서강대는 오늘(16일) 보도자료를 통해 "양 대학은 인공지능과 로봇 등 첨단기술 분야의 연구 성과를 공유하고 공동연구 등 협력 방안을 모색했다"고 밝혔습니다.토론토대 측에서는 이치근(Chi-Guhn Lee) 교수와 부스만(Markus Bussmann) 교수를 비롯한 교수진 8명이 참석했습니다.이들은 제조 AI를 위한 인과학습, 역최적화, 조합최적화, 피지컬 AI 등 AI와 공학 도메인 지식을 결합한 최신 연구 성과를 발표하며 학제 간 융합연구의 필요성을 역설했습니다.서강대는 "이번 학술 교류를 통해 양 대학은 인공지능(AI) 기술을 컴퓨터공학, 기계공학 등 다양한 분야의 도메인 지식과 결합하는 AX(AI Transformation) 연구의 방향을 공유하고, 국제 공동연구의 가능성을 확인했다"고 설명했습니다.양 대학은 학술 교류에 이어 10월 30일 서울가든호텔에서 공동교육 및 연구 협력회의를 진행하는 일정도 진행했습니다.심종혁 서강대학교 총장은 "이번 워크숍을 계기로 토론토대학교와의 공동교육과 연구를 한층 확대하고, AI 분야 연구 성과를 교육과 산업 현장에 적극 접목해 나가겠다"고 밝혔습니다.