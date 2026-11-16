'기업회생 절차' JTBC, 결국 올림픽 중계권 계약 해지…"재무 불확실성 제거"

기업회생 절차를 밟고 있는 종합편성채널 JTBC가 막대한 재무 부담을 안겼던 국제올림픽위원회(IOC)와의 올림픽 중계권 계약을 전격 해지했다.



JTBC는 16일 공식 입장을 내고 "회생 절차로 인해 올림픽 중계 사업을 지속하기 어려워짐에 따라 당사와 IOC와의 중계권 계약이 해지됐다"고 밝혔다.



회생계획 인가 전 인수·합병(M&A)을 추진 중인 JTBC는 지난 10월 회생법원의 승인을 받아 후속 절차를 밟고 있다. JTBC 측은 이번 결정에 대해 "계약 해지로 재무적 불확실성을 제거하고 안정적인 경영 기반을 마련하게 됐다"며 "IOC와 계약 해지에 따른 영업외손실은 3분기 공시에 포함된다"고 설명했다.



이어 "계약 해지에 따른 비용은 3분기 회계 처리에 이어 향후 인가되는 회생계획에 따라 결정될 예정"이라며 "회생 절차에 따라 예정됐던 손실을 회계에 반영함으로써 자금 불확실성을 해소하고, 본업을 기반으로 한 영업이익 증가세를 이어갈 것"이라고 강조했다.



중계권 반납에 따라 향후 국제 스포츠 이벤트 중계 지형에도 큰 변화가 불가피해졌다. JTBC는 "다양한 채널을 통해 IOC와 면밀히 소통하며 중계권 해지에 따른 여러 문제를 정리할 계획"이라며 "2028년 LA 올림픽 등 향후 올림픽 중계는 새 중계권을 구입하는 매체 혹은 컨소시엄이 진행하게 될 것"이라고 덧붙였다.



앞서 JTBC는 2026~2032년 동·하계 올림픽과 2026~2030년 월드컵 단독 중계권을 확보한 바 있다. 그러나 막대한 중계권료로 인한 재무 부담과 지상파 3사 등과의 중계권 재판매 난항이 겹치며 심각한 경영난을 겪어왔다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)