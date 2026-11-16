차태현·문근영, 故 김주혁 그리움에 눈물샘 폭발…'우리들의 발라드2', '세월이 가면' 레전드 무대 예고

배우 차태현과 문근영이 '우리들의 발라드 2' 참가자들의 진심 어린 듀엣 무대를 통해 그리운 얼굴을 추억하며 눈시울을 붉힌다.



16일 밤 10시 방송되는 SBS 오디션 프로젝트 '우리들의 발라드 2'에서는 세미파이널로 향하는 관문인 3라운드 듀엣 미션이 본격적으로 펼쳐진다.



이날 참가자들이 직접 뽑은 우승 후보 1위 임바다는 파트너와 함께 문근영의 플레이리스트 곡인 최호섭의 '세월이 가면'을 선곡해 무대에 오른다. 전 세대가 사랑하는 명곡을 새롭게 재해석한 두 참가자의 짙은 하모니에 심사위원 로이킴은 "최다 조회수 무대일 것"이라고 단언하며 또 한 번의 레전드 무대 탄생을 예감케 했다.



특히 '세월이 가면'은 안타까운 사고로 세상을 떠난 배우 故 김주혁이 생전 작품 속에서 직접 불렀던 곡이기도 하다. 고인과 각별한 인연을 맺었던 차태현과 문근영은 두 참가자의 목소리에 담긴 진심과 그리움에 무대를 지켜보는 내내 눈물을 쏟아내 현장을 먹먹하게 만들었다.



감동적인 무대 뒤편에 숨겨진 반전 비화도 공개된다. 임바다가 경연을 준비하던 중 모종의 이유로 파트너에게 "나랑 듀엣하는 게 싫은가?"라며 서운함을 토로하는 뜻밖의 불화설(?)이 번진 것. 과연 완벽한 호흡을 선보인 임바다를 삐치게 만든 파트너의 정체와 그 사연은 무엇일지 궁금증을 더한다.



한편, 감성 보컬 김수아와 파워 보컬 한로이는 듀엣 팀 '신의 한 수'를 결성해 색다른 시너지를 예고한다. 정재형의 최애 발라드 플레이리스트 중 한 곡을 택한 두 사람은 곡의 서사를 극대화하는 스토리텔링 연출까지 더해 완성도 높은 무대를 선보일 예정이다.



가을밤을 채워줄 참가자들의 따뜻한 하모니는 16일 밤 10시 방송될 '우리들의 발라드 2'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)