모르는 10대 여성 찌른 20대 구속…"살해하려 흉기 미리 준비"

▲ 부산 금정경찰서 전경

부산 도심에서 일면식도 없는 10대 여성을 흉기로 찌른 20대 남성이 경찰 조사에서 여성을 살해할 목적으로 흉기를 준비했다는 취지로 진술한 것으로 확인됐습니다.부산 금정경찰서에 따르면 살인미수 혐의로 구속된 20대 남성 A 씨는 경찰 조사에서 "여성을 죽이려고 흉기를 사전에 준비했다"는 취지로 진술했습니다.A 씨는 지난 13일 오후 4시 34분쯤 부산 금정구 구서동 도시철도 1호선 구서역 인근 길거리에서 일면식도 없는 10대 여성 B양을 흉기로 찌른 혐의를 받고 있습니다.경찰은 A 씨가 길을 걷던 B양을 약 20ｍ 뒤따라가다가 흉기를 휘두르는 장면을 확인한 것으로 알려졌습니다.A 씨는 범행에 사용할 흉기를 미리 준비했으며, 범행 이후에는 흉기를 주머니에 넣은 채 지하철을 타고 달아났습니다.그러나 A 씨를 뒤쫓던 목격자와 역무원이 지하철에서 그를 발견해 부산대역에서 하차시켰고, 출동한 경찰은 오후 4시 55분쯤 A씨를 현행범으로 체포했습니다.피해 여성은 두꺼운 옷을 입고 있어 큰 부상 없이 가슴 부위에 경미한 상처를 입은 것으로 확인됐습니다.경찰은 지난 15일 A 씨를 구속했으며, 정신질환 관련 여부와 함께 이번 사건이 불특정인을 대상으로 한 이상 동기 범죄에 해당하는지도 조사하고 있습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)