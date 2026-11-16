'조작 징계' 의혹 제기한 국힘 윤리위원, 내일 관련 증거 폭로 예고

▲ 국민의힘 장동혁 대표와 무소속 한동훈 의원이 지난 8월 25일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 문화미래리포트 2026에서 악수한 뒤 자리로 이동하고 있다.

국민의힘의 황경성 윤리위원이 무소속 한동훈 의원 제명 등의 징계가 조작됐다고 주장한 것과 관련, 내일(17일) 증거 자료 등 추가 폭로를 예고했습니다.황 윤리위원을 추천했던 최 모 교수는 오늘(16일) SBS 취재진에 "내일 오전 (관련 증거 자료를) 배포할 예정"이라고 밝혔습니다.공개될 자료에는 황 위원을 윤리위원으로 추천한 최 교수와 장동혁 대표 간 통화 내용 등이 포함된 것으로 전해집니다.당권파와 친한(친한동훈)계는 설전을 이어갔습니다.당권파 신동욱 최고위원은 KBS라디오에서 "본인(최 교수)이 최고위원회에는 못 나오겠다고 그러고 여론전을 하고 계신다"며 "최고위에는 소위 그분이 얘기하는 친한파도 다 있는 곳인데 그분들 앞에서 설명을 왜 안 하려고 하는지 이해를 못 하겠다. 정치적 의도를 의심할 수밖에 없는 상황"이라고 비판했습니다.또 일부 중진 의원이 주장한 독립적인 진상조사기구 설치에 대해서도 "최고위가 가장 객관적이고 투명하게 얘기해줄 수 있는 기구"라고 강조했습니다.한동훈 의원의 복당 문제에 대해서도 "불 끌 때 물 한 바가지 안 보탠 분들, 불난 집에 기름 끼얹은 분들, 밖에서 구경만 하신 분들이 갑자기 나타나서 새로 짓는 집은 '3층을 지어야지, 4층을 지어야지' 말씀하시는 건 대단히 우리 당원들의 정서에 반하는 말씀"이라고 일축했습니다.반면, 친한계 박정훈 의원은 CBS라디오에서 "장 대표가 윤리위원을 임명할 때 윤리위를 가동해 본인의 정적들을 제거하려 했다는 얘기들은 당시에도 있었다"며 "장 대표에게 징계 수위나 범위, 대상을 직접적으로 전달받은 최 교수가 모든 걸 알고 있고 자료도 갖고 있다"고 주장했습니다.또 한 의원 측이 이번 의혹 제기와 관련돼있다는 설에는 "그분들(윤리위원)이 장 대표하고 그렇게 친하다가 어그러져서 사태가 벌어진 것인데, 한 의원과 관련된 분들이 어떻게 그분들과 연락이 닿아 그런 것들을 하겠냐"고 선을 그었습니다.한 의원 복당 문제와 관련해선 "(조작징계 증거가) 공개된다면 장 대표는 반박하기 어렵고 사퇴 여론이 불붙듯이 번질 것"이라며 "장 대표가 물러날 수밖에 없는 상황이 된다면 한 의원 복당은 우리 당 다수 의견이라 자연스럽게 이뤄질 것"이라고 했습니다.한편, 친한계 일각에선 한 의원이 과거 제명에 대한 효력 정지 가처분 신청을 지금이라도 내 법적 대응에 나서야 한다는 주장도 내놓습니다.국민의힘 윤희석 전 대변인은 CBS라디오에서 "새로운 상황이 발생했고 저희는 몰랐다. 그러면 새로운 상황에 대한 정치적 전략이 나와야 하는데 어쩔 수 없이 법원으로 갈 수밖에 없다고 본다"고 말했습니다.(사진=문화일보 제공, 연합뉴스)