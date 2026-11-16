보일러 공사비만 100여 차례 받고 '먹튀'…설비업자 입건

▲ 경북경찰청

경북 북부 지역에서 보일러 교체 공사비를 받고 공사를 진행하지 않은 50대 설비업자가 경찰에 입건됐습니다.경북경찰청에 따르면 영주경찰서는 사기 혐의로 50대 설비업자 A 씨를 불구속 입건해 수사하고 있습니다.A 씨는 영주·안동·봉화·예천·의성 등 경북 북부지역 주민들에게 보일러 교체 공사비를 받고 공사를 마무리하지 않은 혐의를 받고 있습니다.현재까지 5개 시·군에서 121명의 피해 신고가 접수됐으며, 피해 금액은 총 4억4천77만원으로 집계됐습니다.경찰은 A 씨가 설비업을 운영하다 경영난으로 부도가 나면서 특정 시점부터 공사를 진행하지 못한 것으로 보고 있습니다.경찰은 영주경찰서를 집중 수사관서로 지정하고 정확한 피해 경위와 범행 기간 등을 조사하고 있습니다.최승근 경북경찰청 수사2계장은 "영주와 안동, 봉화, 예천, 의성경찰서에 각각 피해 신고 접수 창구를 마련할 예정"이라며 "피해 주민들은 관할 경찰서에 신속히 신고해 달라"고 말했습니다.(사진=경북경찰청 제공, 연합뉴스)