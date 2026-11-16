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[날씨] 해 지면 10도 이상 '뚝'…동해안·제주 비

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작성 2026.11.16 12:50 조회수
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요즘 낮에는 기온이 평년 수준을 웃돌며 낮 동안 온화한데요.

다만 해가 지고 나면 10도 이상 기온이 뚝 떨어집니다.

큰 일교차 유의해 주셔야겠습니다.

당분간 평년 기온을 웃돌다가 수요일 밤부터는 찬 공기가 내려오면서 수능일인 목요일에는 서울의 아침 기온 영하 1도로 뚝 떨어지면서 수능 한파가 찾아오겠습니다.

현재 동풍의 영향으로 동해안 지역을 중심으로 비가 내리고 있습니다.

오늘(16일) 동해안과 제주에 비가 올 텐데요.

예상되는 강수량 적게는 5에서 많게는 40mm가 예상되고 기온이 낮은 강원 산지에는 최고 1cm 안팎의 눈이 내려 쌓이겠습니다.

비나 눈은 내일 오전 중이면 대부분 그치겠습니다.

오늘 그 밖의 하늘 가끔 구름이 많겠습니다.

아침에 짙었던 안개는 낮에 기온이 오르면서 모두 걷히겠습니다.

이번 주는 내내 비나 눈 소식이 잦은데요.

목요일인 수능일에는 충남과 호남, 제주 지역에 비나 눈이 내리겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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